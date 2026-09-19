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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El ultimátum de Beatriz a Gabriel tras quedarse embarazada

Beatriz está dispuesta a hacer lo que sea por lograr sus objetivos: que Gabriel se haga cargo de ella y de su futuro hijo.

Gabriel

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián y Digna invitarán a Begoña a la comida de celebración por la pedida de Andrés y Valentina... ¿Cómo se lo tomará ella? ¿Asistirá?

Dorotea, la madre de Valentina, llegará para asistir a la pedida. ¿Cómo reaccionará su hija a su llegada? ¿Le influirá?

Por su parte, la tensión entre Beatriz y Gabriel no hará más que crecer. Ella le dará un ultimátum para irse los tres de allí, pero Gabriel no está por la labor de ceder. Aunque ella lo tiene claro, este hijo es la llave para formar la familia que tanto desea con él. ¿Lo conseguirá?

Marta se enfrentará a Bianca tras su ruptura con Fina y la acusará de haberla manipulado, ¿reconocerá lo que ha hecho?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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