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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 2.000 migrantes regresan a las playas tras quedarse sin plaza en el campamento del puerto

Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Traslado de migrantes al puerto

Nuevo traslado de migrantes en Ceuta | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El operativo de traslado desde las playas del Trampolín y Benítez al campamento temporal del puerto, terminó con más de 2.000 personas regresando a los asentamientos al no haber espacio suficiente.

El operativo para trasladar a los migrantes comenzó este viernes a primera hora con un amplio dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Durante el desplazamiento se vivieron momentos de tensión y carreras entre los migrantes. La situación obligó a intervenir a efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que realizaron disparos al aire para contener al grupo.

Una capacidad para 1.700 personas

El principal problema fue la capacidad limitada del campamento temporal habilitado en el puerto, con espacio para unas 1.700 personas, frente a las más de 4.000 que permanecían en ambos asentamientos.

Como consecuencia, más de 2.000 migrantes tuvieron que regresar a las playas al no disponer de plaza. Según las últimas cifras ofrecidas por fuentes gubernamentales, alrededor de 3.000 migrantes continúan en las calles de Ceuta. La falta de espacio también obligó a paralizar las labores de limpieza previstas en las playas del Trampolín y Benítez, previstas para cuando las playas se desalojaran.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así es el campamento del puerto de Ceuta

El espacio cuenta con unas 50 carpas proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Estas estructuras, utilizadas habitualmente como hospitales de campaña en misiones humanitarias internacionales en países como Turquía, Jamaica y Venezuela, han sido adaptadas para cubrir las necesidades básicas de los alojados.

El campamento está diseñado para funcionar de manera integral, dividiéndose en zonas diferenciadas. Por un lado, los dormitorios consisten en tiendas equipadas con literas con capacidad para albergar hasta 16 personas por carpa; por otro, se han habilitado espacios compartimentados destinados a comedores, áreas de atención médica y baños públicos seguros.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 2.000 migrantes regresan a las playas de Ceuta

Después del traslado hasta el campamento temporal del puerto de Ceuta, muchos migrantes quedaron sin plaza y no pudieron acceder. En total, fueron sido más de 2.000 personas las que tuvieron que regresar a los asentamiento en las playas de El Trampolín y de Benítez.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, tuvo que paralizar las tareas de limpieza de las playas, que tenía prevista para cuando se desalojaran.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así fue el traslado hasta el campamento temporal del puerto

El operativo se iniciaba este jueves poco después de las 6:30 horas en la playa del Trampolín, donde varias patrullas de la Guardia Civil procedían a concentrar a los migrantes para iniciar su desplazamiento hacia el dispositivo de acogida instalado en el puerto.

A medida que el grupo avanzaba por la carretera situada junto a la costa, se fueron incorporando las personas que permanecían en el asentamiento de la playa de Benítez. Esta circunstancia hizo que el número de personas que se dirigían hacia el recinto portuario, aumentara considerablemente.

Durante el desplazamiento se vivieron algunos momentos de tensión. En un momento determinado, parte de la multitud comenzaba a trotar y posteriormente a correr, dificultando la actuación de los agentes que inicialmente trataban de controlar el avance.

Ante esta situación, fue necesario reforzar el dispositivo con efectivos de la Policía Antidisturbios (UIP), dando disparos al aire para frenar la tensión y el caos. Los agentes consiguiern contener al grupo cuando ha llegado a la zona de Benítez, más próxima al área industrial que conecta con el puerto.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. 51 días después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la Ciudad Autónoma, todavía siguen 3.000 en las calles.

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