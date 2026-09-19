Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 2.000 migrantes regresan a las playas tras quedarse sin plaza en el campamento del puerto

El operativo de traslado desde las playas del Trampolín y Benítez al campamento temporal del puerto, terminó con más de 2.000 personas regresando a los asentamientos al no haber espacio suficiente.

El operativo para trasladar a los migrantes comenzó este viernes a primera hora con un amplio dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Durante el desplazamiento se vivieron momentos de tensión y carreras entre los migrantes. La situación obligó a intervenir a efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que realizaron disparos al aire para contener al grupo.

Una capacidad para 1.700 personas

El principal problema fue la capacidad limitada del campamento temporal habilitado en el puerto, con espacio para unas 1.700 personas, frente a las más de 4.000 que permanecían en ambos asentamientos.

Como consecuencia, más de 2.000 migrantes tuvieron que regresar a las playas al no disponer de plaza. Según las últimas cifras ofrecidas por fuentes gubernamentales, alrededor de 3.000 migrantes continúan en las calles de Ceuta. La falta de espacio también obligó a paralizar las labores de limpieza previstas en las playas del Trampolín y Benítez, previstas para cuando las playas se desalojaran.

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