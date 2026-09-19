Paneles locos, despistes y muchos premios: Así ha sido La ruleta de la suerte noche

El nuevo programa de La ruleta de la suerte noche ha empezado al ritmo de Mashmello y Manuel Turizo, dando los primeros 1.000€ a Rayo. Después de la actuación de la banda y las presentaciones de los concursantes, le ha llegado el turno a Sofía y ha conseguido otros 1.000€ en la Prueba de Velocidad.

Sin embargo, a partir de ese momento la magia se les ha escapado a los tres participantes. Ninguno de ellos lograba caer en las mejores casillas de la ruleta o, cuando lo hacían, los pierde turno o las quiebras los obligaban a dejarlo ir.

De igual modo, los despistes tampoco han faltado en el plató. En especial con Rayo que, en una de las Pruebas de Velocidad, ha dado al pulsador sin tan siquiera darse cuenta de ello. Aunque peor ha sido lo que le ha ocurrido más adelante, cuando ha comprado una vocal que no solo había sido ya comprada, sino que ni tan siquiera estaba en el panel.

A pesar de ello, la fiesta no ha parado y hemos vivido momentos realmente divertidos. Un claro ejemplo de ello ha sido la actuación de la banda al ritmo de ‘Shake It Off’ para, al ritmo de Taylor Swift, poner a todo el mundo a bailar.

Pasada la fiesta, Sofía se ha puesto las pilas y ha decidido ir a por todas en cuanto ha visto la ocasión. Con 0€ en el marcador, su primera tirada auguraba un panel de poco dinero, cayendo en la mitad. Sin embargo, la segunda ha sido un verdadero golpe en la mesa, triplicando la casilla de 5.000€ para colocarse directamente en 15.000€. ¡Una merecidísima ola!

Ahora bien, a pesar de este éxito, todo podía cambiar en el Panel con Bote. Rayo no ha tenido especial suerte en sus tiradas, dando paso a Sandra. Ella, con más de 2.000€ acumulados, podía haber optado por seguir lanzando hasta caer en la casilla dorada. No obstante, no ha querido romper el saco y, en lugar de arriesgar para entrar en la Gran Final, ha resuelto el panel para asegurarse este premio y llevarse un total de 13.500€.

Rayo, por su parte, se ha conformado con 6.000€. Mientras que Sofía se preparaba para el Panel Final, teniendo ya 25.000€ antes de esta prueba tan esperada. Una prueba que, además, ha logrado resolver en apenas 2 segundos para, de este modo, añadir 11.000€ más a su premio. ¡36.000€ en total!

Sin duda, ha sido una noche cargada de emoción en la que no han faltado las olas, las actuaciones musicales espectaculares, paneles loquísimos y, por supuesto, emoción.