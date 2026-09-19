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Boticaria García pone en jaque a la báscula: descubre todo lo que no te cuenta y la clave para medir la grasa abdominal

El número que marca la báscula no cuenta toda la historia sobre nuestro cuerpo. Boticaria García explica por qué la composición corporal, la grasa abdominal y la cantidad de músculo también son claves para conocer nuestro estado físico.

Boticaria García

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La báscula ya no es la única forma de medir nuestro estado físico, según explica Boticaria García. La farmacéutica nos recuerda que el peso no indica si los kilos corresponden a músculo o a grasa.

Las básculas de bioimpedancia estiman la cantidad de grasa, masa muscular y agua corporal mediante una pequeña corriente eléctrica. Boticaria García señala que se trata de una estimación y que estos dispositivos también están disponibles en farmacias y centros de nutrición.

Para conocer en casa la grasa abdominal, Boticaria García propone un truco casero: utilizar una cinta métrica y comparar la cintura con la altura. La recomendación es que la cintura sea inferior a la mitad de la altura.

Para reducir la grasa abdominal, Boticaria advierte que debe llevarse una estrategia global, no solo vale el hecho de hacer abdominales. Una alimentación adecuada, actividad física, ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza ayudan a ganar músculo y mejorar la composición corporal. ¡Dale al play para escuchar todos sus consejos!

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