¡De 0 a 15.000 euros! Sofía triunfa con tan solo dos tiradas en La ruleta de la suerte noche

Sofía heredaba un panel prácticamente completo tras el fallo de Sandra. Con pocas consonantes por delante, tenía la ardua tarea de reunir un marcador lo suficientemente cuantioso como para que mereciera la pena resolver. ¿La ventaja? Esto es La ruleta de la suerte noche y los gajos son espectaculares.

Sin embargo, su primera tirada apuntaba más bien a lo contrario. Y es que caía en la casilla de la mitad, quedándose en el mismo 0 del que había partido, pero con una consonante menos por averiguar. Algo que ha cambiado radicalmente en su siguiente lanzamiento.

Sofía ha caído en los 5.000€ y, consciente de la frase que escondía el panel, ha dicho una letra repetida tres veces: ¡15.000€ de golpe! La concursante no se lo ha pensado en lo más mínimo y se ha dispuesto a resolver, llevándose este premio de cinco cifras en tan solo dos lanzamientos.

En el vídeo de arriba puedes ver de nuevo este panel tan loco que, en cuestión de segundos, ha cambiado la trayectoria de Sofía en el concurso.