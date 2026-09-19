Alya y Sadakat tienen más en común de lo que parece: las dos se enamoraron del hermano del padre de sus hijos

La historia de Sadakat comienza con Ecmel. Ambos mantienen una relación y ella se queda embarazada de Boran, pero el hombre la abandona cuando está embarazada. Después, ella se casa con Ahmet, el hermano de Ecmel, y con él tiene al resto de sus hijos.

Muchos años después, Alya termina viviendo una situación con un sorprendente paralelismo. Ella se casa con Boran y ambos tienen a Cihan Deniz. Sin embargo, cuando cree que su marido ha muerto, su vida cambia por completo y acaba casándose con Cihan, el hermano de Boran.

Lo que en un principio es un matrimonio marcado por las circunstancias termina convirtiéndose en una historia de amor. Alya y Cihan se enamoran y forman una familia con Cihan Deniz.

Ahí está una de las grandes coincidencias entre las dos historias: Sadakat tuvo a Boran con Ecmel y después formó una familia con su hermano Ahmet, mientras que Alya ha tenido a Cihan Deniz con Boran y después se ha enamorado de su hermano Cihan.

Una coincidencia que vuelve a poner frente a frente dos generaciones de mujeres cuyas historias han terminado cruzándose con dos hermanos de la familia Albora.