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Óscar y Manu reaparecen juntos tras Pasapalabra y revolucionan las redes "farmeando aura"

Los dos emblemáticos concursantes del rosco han formado equipo para protagonizar un divertido e ingenioso vídeo cargado de jerga, humor y términos imposibles que ya se ha vuelto viral.

Óscar y Manu reaparecen juntos tras Pasapalabra y revolucionan las redes "farmeando aura"

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Julián López
Julián López
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La rivalidad sana y el compañerismo que se vive en el plató de Pasapalabra suele traspasar las pantallas, pero la última reaparición conjunta de Óscar Díaz y Manu Pascual ha superado todas las expectativas de sus seguidores. Ambos exconcursantes han querido demostrar qué ocurre cuando dos de las mentes más rápidas de la televisión se juntan fuera de las cámaras para mantener lo que ellos mismos han bautizado como "la conversación más normal entre concursantes de Pasapalabra".

En un desternillante clip subido a sus perfiles sociales, la pareja hace gala de una complicidad absoluta mientras parodian el concepto viral de "farmear aura" a base de cruzar definiciones complejas, cultismos y palabras imposibles que solo alguien que estudie Pasapalabra sabría utilizar en el día a día. El resultado es una lección magistral de vocabulario aderezada con el toque justo de humor que ha desatado una ola de risas entre los fans del programa.

El vídeo no ha tardado en acumular miles de 'me gusta' y comentarios en cuestión de horas, demostrando que la huella de los dos sabios de la televisión sigue muy viva en la comunidad digital. Una prueba más de que, más allá de los botes y la competición, la verdadera victoria de Pasapalabra son las grandes parejas televisivas que quedan para el recuerdo.

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