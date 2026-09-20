"Si acabo en la cárcel, que así sea": Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

Serhat y Zeynep viven uno de los momentos más tensos de sus vidas en mitad de la carretera. Él quiere ir al hospital cuanto antes, pero ella le quita las llaves del coche para impedir que cometa una locura.

"No vas a ninguna parte hasta que sepamos cómo está tu hermano", le dice Zeynep. Fuera de sí, Serhat insiste en que no puede esconderse. "¿Viviré huyendo como un cobarde? Iré al hospital. Y si acabo en la cárcel, que así sea", responde, decidido a asumir la culpa.

Zeynep le recuerda entonces que no solo debe pensar en él, sino también en sus hijas. "Tienes dos hijas. No eres solo un hombre con el orgullo herido", le dice, intentando hacerlo entrar en razón.

Roto, Serhat termina culpando a Berrak de la tragedia. "¡Gracias, Berrak! ¡Por tu culpa he matado a mi hermano!", grita muy angustiado. ¿Conseguirá Zeynep detenerlo antes de que se entregue? ¿Saldrá de esta Can? Esta noche, en El secreto, a las 22:00 h. Disponible también en atresplayer.