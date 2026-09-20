Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Avance

"Si acabo en la cárcel, que así sea": Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

El empresario está destrozado después de disparar accidentalmente a Can. Mientras Zeynep intenta impedir que se marche al hospital para entregarse, Serhat solo piensa en asumir las consecuencias de lo ocurrido.

Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Serhat y Zeynep viven uno de los momentos más tensos de sus vidas en mitad de la carretera. Él quiere ir al hospital cuanto antes, pero ella le quita las llaves del coche para impedir que cometa una locura.

"No vas a ninguna parte hasta que sepamos cómo está tu hermano", le dice Zeynep. Fuera de sí, Serhat insiste en que no puede esconderse. "¿Viviré huyendo como un cobarde? Iré al hospital. Y si acabo en la cárcel, que así sea", responde, decidido a asumir la culpa.

Zeynep le recuerda entonces que no solo debe pensar en él, sino también en sus hijas. "Tienes dos hijas. No eres solo un hombre con el orgullo herido", le dice, intentando hacerlo entrar en razón.

Roto, Serhat termina culpando a Berrak de la tragedia. "¡Gracias, Berrak! ¡Por tu culpa he matado a mi hermano!", grita muy angustiado. ¿Conseguirá Zeynep detenerlo antes de que se entregue? ¿Saldrá de esta Can? Esta noche, en El secreto, a las 22:00 h. Disponible también en atresplayer.

"No tengo dinero para irme": Zeynep estalla contra Serhat tras la injusta denuncia de Sevim

"No tengo dinero para irme": Zeynep estalla contra Serhat tras la injusta denuncia de Sevim

Antena 3 » Series » El Secreto » Avances

Publicidad

Series

Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

"Si acabo en la cárcel, que así sea": Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El ultimátum de Beatriz a Gabriel tras quedarse embarazada

Sadakat y Alya

Alya y Sadakat tienen más en común de lo que parece: las dos se enamoraron del hermano del padre de sus hijos

Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une
Una conexión muy fuerte

El destino se abre paso en el pazo: Inés y Clara se acercan sin saber la verdad que las une

Paula Echevarría y Michel Noher en A la deriva
Mañana, gran estreno

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher: así es el reparto protagonista de A la deriva

Serhat creía conocer a Berrak, pero estas escenas de El secreto ya escondían algo más
El secreto

Serhat creía conocer a Berrak, pero estas escenas de El secreto ya escondían algo más

Berrak siempre ha querido que su familia pareciera perfecta. Una buena esposa, una buena madre y una mujer que tenía todo bajo control. Pero Serhat ha descubierto que detrás de esa imagen había secretos que ni siquiera podía imaginar.

Xenia Tostado nos cuenta cómo el embarazo de Beatriz lleva su fantasía al límite: "Piensa que le va a dar un hermanito a Juanito"
Entrevista exclusiva

Xenia Tostado nos cuenta cómo el embarazo de Beatriz lleva su fantasía al límite: "Piensa que le va a dar un hermanito a Juanito"

Beatriz se enfrenta a un gran cambio en su vida que pondrá todo patas arriba en la serie más vista de la televisión. La actriz que da vida a este malvado personaje nos da todas las claves.

"Él es tu tío": Sadakat le prohíbe al niño llamar papá a Cihan

"Él es tu tío": Sadakat le prohíbe al niño llamar papá a Cihan

Verónica Sánchez analiza la relación con sus hijas

Verónica Sánchez analiza la relación con sus hijas: “Con Clara surge una afinidad no esperada”

¿Galicia o Cuba? Los actores de Las hijas de la criada se mojan en un divertido juego

¿Galicia o Cuba? Los actores de Las hijas de la criada se mojan en un divertido juego

Publicidad