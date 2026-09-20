"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

Noche de risas y complicidad la que se vivió en El Hormiguero antes de comenzar la tertulia habitual de cada jueves. Nuria Roca y Juan del Val protagonizaron un divertido pique textil que desató las risas de todos los presentes.

Según reveló el colaborador, tenía un polo elegido para acudir al programa, pero ella le ha dicho que de rojo no podía ir. Este cambio de última hora ha indignado a Juan, pero Nuria ha dejado claro que ella es la que manda.

Entre risas, Tamara Falcó ha metido el dedo en la herida diciéndole a su compañero que tiene que aprender la lección porque "siempre será el marido de Nuria Roca". ¡No te pierdas este momentazo!