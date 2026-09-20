Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tertulia

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

La pareja de colaboradores han revelado su discusión textil.

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

Publicidad

Noche de risas y complicidad la que se vivió en El Hormiguero antes de comenzar la tertulia habitual de cada jueves. Nuria Roca y Juan del Val protagonizaron un divertido pique textil que desató las risas de todos los presentes.

Según reveló el colaborador, tenía un polo elegido para acudir al programa, pero ella le ha dicho que de rojo no podía ir. Este cambio de última hora ha indignado a Juan, pero Nuria ha dejado claro que ella es la que manda.

Entre risas, Tamara Falcó ha metido el dedo en la herida diciéndole a su compañero que tiene que aprender la lección porque "siempre será el marido de Nuria Roca". ¡No te pierdas este momentazo!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

5 formas distintas de hacer mousse con las recetas de Karlos Arguiñano

Verónica Hidalgo

El drama de Verónica Hidalgo: prisión para su marido, deudas incalculables y una investigación inacabada

Sofía en La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA | 19 DE SEPTIEMBRE

Paneles locos, despistes y muchos premios: Así ha sido La ruleta de la suerte noche

Sofía y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

Sofía consigue resolver el Panel Final y se lleva 36.000 euros a casa: “¡No me lo creo!”

Sofía en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

¡De 0 a 15.000 euros! Sofía triunfa con tan solo dos tiradas en La ruleta de la suerte noche

Sofía ha demostrado que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos cuando se tira de La ruleta de la suerte noche. ¡15.000€ a su bolsillo de golpe!

Joaquín Padrilla y Tayra en La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

La banda de La ruleta de la suerte noche se lleva una ovación del plató tras interpretar a Taylor Swift

Taylor Swift ha sonado con la fuerza de la banda de La ruleta de la suerte noche y público, concursantes y equipo del programa los han querido felicitar por su buen desempeño.

La ruleta de la suerte noche

¡Vaya despiste! Rayo se adelanta en el pulsador y no se entera

Sofía en La ruleta de la suerte noche

El emotivo objetivo de Sofía con sus abuelas si gana en La ruleta de la suerte noche: “Es un regalo precioso”

El botón del arrepentimiento le da una segunda oportunidad a Rubén en La Voz

El botón del arrepentimiento le da una segunda oportunidad a Rubén en La Voz

Publicidad