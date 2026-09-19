El emotivo objetivo de Sofía con sus abuelas si gana en La ruleta de la suerte noche: “Es un regalo precioso”

La ruleta de la suerte noche tiene premios espectaculares capaces de cumplir prácticamente cualquier meta. Por eso, cuando Sofía ha visitado el programa, lo ha hecho con las cosas claras y la ambición bien medida: “Yo sueño a lo grande, soy una persona muy positiva”.

Madrileña, profesora, escritora y creadora de contenido, Sofía ha demostrado pensar más en los demás que en sí misma. Concretamente en sus dos abuelas, a las que les gustaría dar una emotiva sorpresa: “Me encantaría coger a mis dos abuelas, a Tina y a Nati, y me las llevaría de viaje con toda mi familia a un crucero por las Islas Griegas”.

Además, esto serviría también para celebrar por todo lo alto el 90 cumpleaños de su abuela Nati. “A ver si lo conseguimos”, le ha comentado Jorge Fernández: “Porque es un regalo precioso”. Si hay un lugar en el que todo es posible, ese es el plató de La ruleta de la suerte noche. ¡Mucha suerte!