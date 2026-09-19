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MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

La banda de La ruleta de la suerte noche se lleva una ovación del plató tras interpretar a Taylor Swift

Taylor Swift ha sonado con la fuerza de la banda de La ruleta de la suerte noche y público, concursantes y equipo del programa los han querido felicitar por su buen desempeño.

Joaquín Padrilla y Tayra en La ruleta de la suerte noche

La banda de La ruleta de la suerte noche se lleva una ovación del plató tras interpretar a Taylor Swift

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Borja Tamayo
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Es indiscutible que Taylor Swift es la número 1 en el pop internacional hoy en día. Sus canciones son conocidas por todo el mundo, celebradas por los millones y millones de fans que la siguen allá por dónde va. Ahora bien, una cosa es conocer sus letras y otra muy diferente es acertar el Panel de la Letra Traducida en La ruleta de la suerte noche.

Sin embargo, Rayo ha sabido ver más allá del idioma para acertar un fragmento de ‘Shake It Off’, dando paso directamente a la interpretación de la banda en el plató. Una actuación memorable que ha puesto a todos a bailar, dejándose llevar por el ritmo de Taylor Swift y el talento de estos músicos.

“¡Qué bien lo canta!”, ha señalado Sofía, despertando así los elogios por parte de Jorge Fernández: “Tayra lo canta fantástico”. Pero no se ha quedado ahí, sino también ha querido dejar claro “lo contentos” que están todos en el equipo por esta banda: “La gozamos con ellos”.

El público y los concursantes han estallado en aplausos, agradeciendo así al grupo su bonito trabajo. ¡Dale play al vídeo para ver de nuevo estas emotivas palabras!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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