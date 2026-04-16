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Postre exprés de Karlos Arguiñano: receta de crepes de chocolate con nata

Toma nota de los pasos de Arguiñano para elaborar estos deliciosos crepes de chocolate y que no se te resistan. Es muy sencillo y quedará perfecto como postre o merienda.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: receta de crepes de chocolate con nata

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A la hora de hacer los crepes, suele ser suficiente con engrasar la sartén al principio, pero si lo ves necesario, puedes añadir un poco más de mantequilla entre uno y otro crepe.

Apila los crepes terminados en un plato y tápalos con un paño limpio para que el vapor los mantenga jugosos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 huevos
  • 125 g de harina
  • 250 ml de leche
  • 20 g de cacao puro en polvo
  • 20 g de azúcar
  • Una pizca de sal
  • 20 g de mantequilla
  • 300 ml de nata líquida (para montar)
  • 50 g de azúcar glas
  • 100 g de dulce de leche
  • 20 frambuesas
  • Menta para decorar
Ingredientes Crepes de chocolate con nata
Ingredientes Crepes de chocolate con nata | antena3.com

Elaboración

Para hacer la crema de los crepes, pon en el vaso de la batidora los huevos, el azúcar, el cacao, la sal, la harina, la mitad de la mantequilla y la leche. Tritura con la batidora hasta conseguir una masa lisa y homogénea.

Tritura con la batidora hasta conseguir una masa lisa y homogénea
Tritura con la batidora hasta conseguir una masa lisa y homogénea | antena3.com

Para hacer los crepes, pinta una sartén pequeña con un trocito de mantequilla y deja que se funda. Cubre el fondo de la sartén con la crema y repártela por toda la superficie, moviendo y girando la sartén hasta que la crema llegue a los bordes y se redondee. Cocina a fuego moderado durante 1 minuto aproximadamente, hasta que empiecen a asomar burbujitas. Dale la vuelta y cocínalo por el otro lado durante otro minuto. Retíralo a un plato. Repite la operación con el resto de la masa. Con estas cantidades te saldrán unos 8 crepes.

Cubre el fondo de la sartén con la crema y repártela por toda la superficie
Cubre el fondo de la sartén con la crema y repártela por toda la superficie | antena3.com

Monta la nata (bien fría) con el azúcar glas. Bate con la batidora de varillas hasta que quede bien montada y pásala a una manga pastelera.

Bate con la batidora de varillas hasta que quede bien montada
Bate con la batidora de varillas hasta que quede bien montada | antena3.com

Haz un cordón de nata en el centro de cada crepe y envuélvelo. Sirve 2 crepes con nata en cada plato, vierte unos hilos de dulce de leche por encima de cada uno y acompaña cada ración con 5 frambuesas. Decora el plato con unas hojitas de menta.

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