Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en una escuela en Filipinas

En una escuela de secundaria ubicada al sur de Filipinas, una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas en un tiroteo, según ha informado el gobernador provincial, Reynaldo Tamayo. El incidente se ha producido en la escuela secundaria nacional de Banga, en South Cotabato.

Según Reuters, el gobernador ha informado que el autor de los hechos se ha quitado la vida. Asimismo, no ha ofrecido más detalles sobre él ni las víctimas.

El Departamento de Educación ha expresado su profunda preocupación por el tiroteo ocurrido en la localidad de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur.

El pasado mes de julio se produjeron un tiroteo en escuelas al sur del país, donde un estudiante retransmitió en directo como disparaba y mataba a otro alumno en Zamboanga, tras ello se quitó la vida. Y, en junio, en una escuela de secundaria en Tacloban, dos alumnos abrieron fuego dejando un saldo de tres muertos y una veintena de heridos.

Filipinas cuenta con normativas relativamente estrictas sobre la tenencia de armas, que incluyen la verificación de antecedentes y requisitos de evaluación psicológica, aunque siguen circulando armas de fuego ilegales.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un tiroteo en Filipinas y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre un tiroteo en Filipinas en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram