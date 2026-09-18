Se confirma que Lady Gaga ha utilizado la gestación subrogada y el nombre de su bebé es un guiño a Ha nacido una estrella

La artista Lady Gaga y Michael Polansky ya están disfrutando de su nueva etapa como padres.

Según ha revelado TMZ tras acceder al certificado de nacimiento, la cantante y su prometido dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles mediante gestación subrogada.

El parto estuvo atendido por el doctor Robert Katz, un conocido obstetra que también asistió a la cantante Ciara. La noticia se produce después de que Page Six confirmara el nacimiento tras una ceremonia privada y publicara las primeras imágenes exclusivas de la pareja paseando por el norte de California junto a la recién nacida.

La pequeña ha sido registrada con el nombre completo de Rose Bean Polansky, una elección cargada de simbolismo personal para la intérprete. Fuentes cercanas a la producción revelaron a People que Rose es un claro guiño a la canción La Vie En Rose, tema que Gaga versionó en su película de 2018 Ha nacido una estrella.

Un amor por este clásico que la ganadora del Grammy ya había plasmado en su propia piel con un gran tatuaje en la columna vertebral de una rosa sobre un largo tallo junto a las palabras "la vie en rose".

Asimismo, su segundo nombre, Bean, hace referencia al activista Carl Bean, figura que inspiró su icónico himno Born This Way.

Aunque la pareja no ha explicado los motivos para recurrir a la gestación subrogada, la artista ha hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus batallas contra la fibromialgia, una afección de dolor crónico y agotamiento de la que se sinceró en su documental de Netflix de 2017, Gaga: Five Foot Two.

Esta llegada cumple uno de los grandes deseos de la artista, quien tras finalizar su gira Mayhem Ball en abril se alejó del foco mediático.

Ya en noviembre de 2025 confesó a Rolling Stone: "Ser madre es lo que más deseo", mostrando su ilusión por formar una familia junto a Polansky, de quien destacó que sería "un padre maravilloso".

Tras el nacimiento, las fuentes afirman que ambos "irradian alegría cuando hablan de ser padres" y que "se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con la bebé."