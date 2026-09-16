Tarta sencilla para toda la familia: Receta de pastel de limón glaseado de Eva Arguiñano

Ingredientes (4-6 p.):

2 limones

3 huevos

120 g de azúcar

120 g de mantequilla fundida

150 g de harina

hojas de menta para decorar

Para el glaseado:

200 g de azúcar glas

1 limón

Elaboración:

Precalienta el horno a 180ºC.

Para el bizcocho, ralla los dos limones sobre un bol. Agrega los 3 huevos y el azúcar, y monta con la batidora de varillas, hasta que el azúcar esté bien disuelto. Vierte la mantequilla poco a poco mientras sigues batiendo, hasta que quede como una crema. Añade el zumo de los dos limones. Tamiza la harina sobre el bol con ayuda de un colador. Mezcla bien.

Tamiza la harina para añadir aire al bizcocho | antena3.com

Forra con papel de horno un recipiente rectangular de 25 cm de largo. Vierte la crema y hornea a 180ºC durante 40 minutos. Pasado este tiempo, retíralo del horno y deja que se atempere.

Para hacer el glaseado, pon el azúcar glas en un bol y agrega 3 cucharadas de zumo de limón. Bate hasta obtener una pasta blanca ligera. Añade más zumo de limón si queda espeso.

Agrega el zumo de limón poco a poco en el glaseado | antena3.com

Vierte el glaseado sobre el pastel y extiéndelo sobre toda la superficie. Deja que repose y se seque el glaseado. Esparce por encima ralladura de limón al gusto. Decora con unas hojas de menta.

Consejo:

A la hora de hacer el glaseado, si la mezcla queda muy líquida, añade más azúcar glas; si está muy seca, agrega unas gotas más de jugo de limón o agua.

Consejo:

A la hora de hornear el bizcocho, ten en cuenta cómo es el molde. Si es alto, el bizcocho tardará más tiempo que si el molde es más bajo y expandido.