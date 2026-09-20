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El drama de Verónica Hidalgo: prisión para su marido, deudas incalculables y una investigación inacabada

Verónica Hidalgo trata de continuar con su vida tras la detención de su marido y su posterior entrada en prisión. Una situación que ha dado un giro de 180 grados a su vida.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Hidalgo atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida desde que su marido, Juan Andrés González, entró en prisión preventiva. En los últimos días, en Y ahora Sonsoles hemos puesto el foco en el caso y te contamos todos los detalles.

El motivo de la detención

Juan Andrés González permanece en prisión preventiva desde hace más de cinco meses, acusado de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Según explica Jorge García Badía, la empresa de publicidad y marketing del marido de Verónica Hidalgo recibía supuestamente fondos procedentes del tráfico de marihuana y hachís.

Durante la investigación se interviene, además, una cantidad importante de dinero en metálico y aparecen implicadas varias sociedades y empresas. Según Badía, Verónica Hidalgo podría estar siendo investigada, aunque ella sostiene que desconoce cualquier actividad relacionada con la presunta organización.

La propia Verónica asegura que confía en la inocencia de su marido y en la Justicia. Mientras tanto, González continúa en prisión provisional a la espera de que avance la investigación.

Badía

La crisis económica de la pareja

La entrada en prisión de Juan Andrés también tiene consecuencias económicas para la pareja. Un compañero de prisión asegura a Y ahora Sonsoles que las cuentas están bloqueadas y que los bienes y las empresas del marido quedan embargados tras el registro de la Guardia Civil.

Según este testimonio, la situación ha llegado a ser realmente complicada y la pareja ha tenido dificultades incluso para hacer frente a sus gastos básicos. El mismo compañero asegura que ahora mismo Juan Andrés acumula además numerosas deudas.

El drama de Juan Andrés en prisión

Un compañero de prisión relata que Juan Andrés se encuentra "al límite" y que la situación le afecta tanto física como mentalmente. Según su testimonio, el marido de Verónica Hidalgo está muy delgado y presenta un notable deterioro respecto a su estado anterior.

Según este preso, uno de los principales temores de Juan Andrés era que se conocieran públicamente los motivos de su detención. Una realidad que ha terminado cumpliéndose.

Juan Andrés González

Por su parte, Verónica Hidalgo trata de mantener la calma y transmitir normalidad. Algo que, según el entorno de la pareja, dista mucho de su realidad. ¡Todos los detalles en el vídeo!

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