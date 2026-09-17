Ligero y fácil
Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”
El cocinero ha elaborado un delicioso postre con una fruta de temporada, el melocotón. Un postre sencillo con solo cuatro ingredientes en el que usa el melocotón, la gelatina, nata y azúcar glas. Una rica receta para disfrutar en familia.
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Ingredientes (4 p.):
- 2 melocotones amarillos grandes
- 2 hojas de gelatina neutra (2,5 g)
- 200 ml de nata líquida para montar
- 50 g de azúcar glas
- 20 ml de agua caliente
- hojas de menta para decorar
Elaboración:
Pon la gelatina a remojo en agua fría durante 5 minutos.
Pela y trocea los melocotones y ponlos en el vaso de la batidora (reserva medio para el final). Tritura hasta obtener un puré.
Pon 20 ml de agua caliente en un cazo. Introduce la gelatina escurrida y, cuando se funda, añádela al puré de melocotón. Mezcla bien.
Pon el azúcar glas en un bol grande. Incorpora la nata muy fría y móntala con la batidora de varillas hasta que esté compacta. Añade el puré de melocotón (reserva 4 cucharadas) y mezcla con movimientos envolventes.
Reparte la mousse en 4 vasos o copas (dejando espacio libre por arriba). Pon en cada vaso una cucharada de puré de melocotón. Deja que cuajen en el frigorífico durante 2-3 horas.
Pela y corta en daditos el melocotón reservado. Cuando la mousse esté bien cuajada, rellena el vaso o copa con los daditos de melocotón. Decora con una hojita de menta.
Consejo:
Tritura el melocotón por completo hasta que no tenga ningún grumo. Si quieres una textura más fina, pásalo por un chino para eliminar cualquier resto de hilos o piel.
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