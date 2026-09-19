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MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

¡Vaya despiste! Rayo se adelanta en el pulsador y no se entera

Rayo, haciendo honor a su apellido, ha sido el más rápido en dar al pulsador durante la Triple Prueba de Velocidad. ¿El problema? No era ni siquiera consciente de haberlo hecho.

La ruleta de la suerte noche

¡Vaya despiste! Rayo se adelanta en el pulsador y no se entera

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Borja Tamayo
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La Triple Prueba de Velocidad obliga a los concursantes a poner el 100% de su atención en lo que sucede en la pantalla del panel. Cada segundo cuenta y el primero que dé al pulsador, en caso de acertar, se lleva nada menos que 1.000€. Las reglas, siendo el tercer panel, parecían claras; aunque Rayo las ha ignorado por accidente.

En cuanto ha aparecido la primera letra, Rayo ha apretado el pulsador. Se ha quedado mirando el panel, bailando, incluso desconcertado, ¿cómo era posible que no aparecieran más? ¡Muy sencillo! Jorge Fernández y Laura Moure estaban esperando su respuesta.

No se había dado cuenta de su pequeño error y el juego ha seguido con normalidad. Es más, después de los fallos de Sandra, ha conseguido enmendar el pasado para llevarse 1.000€ más a su marcador.

¿Te has perdido este divertido momento? Dale play al vídeo para verlo tantas veces como quieras.

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