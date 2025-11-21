“Tengo enfrente a mi madre y ha fallado”: el miércoles, todo puede pasar en un nuevo programa de El 1%

Un nuevo programa de El 1% llega a Antena 3 el próximo miércoles a las 22.50 horas, un programa en el que pondremos al límite los conocimientos de nuestros concursantes. Y vienen pisando fuerte: ¡en el anterior programa hubo hasta cuatro ganadores!

Se trata de una noche con 100% de emoción, y cero de aburrimiento, pues todo puede pasar en el programa liderado por Arturo Valls. Entre sus concursantes, salta la sorpresa cuando una joven señala que, justo enfrente, está su madre. ¡Y ha fallado!

Pepón Nieto será uno de los grandes invitados de la noche. Todo puede ocurrir en El 1%, el próximo miércoles a las 22.50 horas en Antena 3.