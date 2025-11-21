Antena 3 LogoAntena3
A las 22.50 horas

“Tengo enfrente a mi madre y ha fallado”: el miércoles, todo puede pasar en un nuevo programa de El 1%

Con Arturo Valls a la cabeza, te espera una noche con 100% de emoción y cero de aburrimiento. El 1%, el próximo miércoles a las 22.50 horas en Antena 3.

Arturo Valls

Julián López
Un nuevo programa de El 1% llega a Antena 3 el próximo miércoles a las 22.50 horas, un programa en el que pondremos al límite los conocimientos de nuestros concursantes. Y vienen pisando fuerte: ¡en el anterior programa hubo hasta cuatro ganadores!

¡Cuatro ganadores en El 1%! Sólo un finalista falla la última pregunta sobre la baraja de cartas

Se trata de una noche con 100% de emoción, y cero de aburrimiento, pues todo puede pasar en el programa liderado por Arturo Valls. Entre sus concursantes, salta la sorpresa cuando una joven señala que, justo enfrente, está su madre. ¡Y ha fallado!

Pepón Nieto será uno de los grandes invitados de la noche. Todo puede ocurrir en El 1%, el próximo miércoles a las 22.50 horas en Antena 3.

Albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo

Mantén una dieta equilibrada con esta receta fácil de albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo, de Joseba Arguiñano

Alfonso Serrano, PP

Alfonso Serrano, PP, responde a los ataques al TS tras la condena al fiscal general: "Para perseguir un delito tú no puedes delinquir"

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente ideal para Navidad

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente, ideal para Navidad

Joaquín Manso.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Joaquín Manso analiza el fallo del fiscal como director de 'El Mundo': "Se nos convirtió en protagonistas contra nuestra voluntad y decidimos liderar las investigaciones"

Juan Lobato en Espejo Público.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Juan Lobato critica al Gobierno por su reacción a la sentencia del fiscal general: "No podemos generar una oposición partidista constante para hacer política"

Juan Lobato ha declarado en el juicio del fiscal general del Estado y por primera vez, ha hablado tras conocerse el fallo judicial. El exdirigente socialista analiza el alcance político del fallo y el debate que se ha reabierto sobre el funcionamiento de las instituciones.

Pablo López
A las 22:00 horas

“Es importante darlo todo”: así arranca el Asalto Final más intenso de La Voz

Esta noche, a las 22:00 horas en Antena 3 llega el Asalto Final, la última oportunidad para que los talents consigan una plaza en los esperados Directos.

El fiscal general, condenado.

El juez Gómez de Liaño, sobre la condena al fiscal general: "Se incurre en el insulto y el ultraje al Tribunal Supremo"

Arsenio Escolar, Casimiro García- Abadillo, FG

El rifirrafe entre García- Abadillo y Arsenio Escolar por la sentencia al fiscal general: "Bastante escandaloso desde el primer día hasta el último"

Martín

Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"

