Muere a los 36 años Iñaki Cabaleiro, entrenador español del equipo de Míchel Salgado en Dubái

El técnico del Fursan Hispania falleció este jueves, según comunicó en sus redes sociales el club de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

El entrenador I&ntilde;aki Cabaleiro

El entrenador Iñaki CabaleiroFursan Hispania

Luis F. Castillo
Publicado:

Iñaki Cabaleiro, entrenador gallego del Fursan Hispania Football Club, equipo de la segunda división de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, ha muerto este jueves a los 36 años, según ha informado a través de sus redes sociales el club fundado por el exfutbolista español Michel Salgado.

"Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia", apuntó el club en su comunicado.

Cabaleiro, con pasado en las categorías inferiores del Celta de Vigo, firmó por el Fursan Hispania en septiembre de 2023. Fuera de España también había dirigido en Dubái y Maldivas.

"Estoy destrozado"

Míchel Salgado escribió un sentido mensaje en su Instagram: "Ayer estábamos hablando del partido del segundo equipo que se jugaba esta noche. Hoy nos has roto el corazón en pedazos pero sabemos que no ha sido en vano". "Descansa en paz amigo y vuela alto, siempre serás nuestra fuerza. Somos Fursan! Somos familia! PD- Estoy destrozado", apostilló el exfutbolista del Real Madrid.

"Vuela alto, míster. Siempre te llevaremos en el corazón", escribió el hijo pequeño de Míchel Salgado, Alan. Su hermano Miguel también mostró su profundo pesar: "Sigo sin creérmelo. Vuela alto, amigo. Siempre estarás con nosotros".

