Un giro letal en Encrucijada: la policía halla un cadáver en el coche del mexicano

Saúl logra incriminar a César haciendo que la policía encuentre el cadáver de Emilio en su vehículo. El descubrimiento siembra dudas y pone en jaque la versión del mexicano.

Mientras César intenta explicar lo ocurrido, el hallazgo lo deja en una posición comprometida. La situación alimenta la tensión y redefine los bandos en la historia de La Encrucijada.