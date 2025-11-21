Publicidad
LA ENCRUCIJADA
Un giro letal en Encrucijada: la policía halla un cadáver en el coche del mexicano
El plan de Saúl contra César da un vuelco inesperado cuando la policía descubre el cuerpo de Emilio oculto en el coche del mexicano, complicando aún más la trama.
Saúl logra incriminar a César haciendo que la policía encuentre el cadáver de Emilio en su vehículo. El descubrimiento siembra dudas y pone en jaque la versión del mexicano.
Mientras César intenta explicar lo ocurrido, el hallazgo lo deja en una posición comprometida. La situación alimenta la tensión y redefine los bandos en la historia de La Encrucijada.