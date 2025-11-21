Descubre el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Sueños de libertad sigue triunfando en las tardes de Antena 3. Su mítica cabecera será interpretada por una nueva voz: Malú, una de las artistas más importantes del panorama musical español.

Malú ha participado como asesora a lo largo de los últimos años en las diferentes ediciones de La Voz y La Voz Kids, además de La Voz All Stars y como jurado en Mask Singer: adivina quién canta.

Ahora también será la voz de la nueva sintonía de Sueños de libertad, una canción escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán que refleja la lucha por encontrar el propio camino y romper con las ataduras del pasado.

Un videoclip que muestra a Malú en estado puro. Vestida primero de blanco y luego de negro, la cantante recorre la casa de los De la Reina mostrando su arte y su garra en esta bonita versión de esta canción de la serie que nos conquista cada tarde en Antena 3.

No te pierdas ya disponible en todas las plataformas el videoclip oficial de Malú:

Sueños de libertad arrasa de lunes a viernes como líder y la serie diaria más vista de la televisión, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

