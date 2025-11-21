Marta Sánchez, contra quienes la llaman diva: "Me jode"

En su visita a El Hormiguero, Marta Sánchez desmintió varias informaciones que, según ella, dañan su imagen. “Claro que me jode, jode un huevo”, declaró visiblemente molesta.

Negó haber utilizado cirugía estética de forma excesiva y defendió su aspecto físico. También criticó el juicio constante al que están sometidos los personajes públicos.