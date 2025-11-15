Antena 3 LogoAntena3
“No hay ningún problema”: la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

El chef ha compartido un truco muy sencillo para que tú mismo puedas enrollar la carne. ¡No tiene pérdida!

Karlos Arguiñano ha presentado una receta de ternasco con zanahorias con la que será imposible chuparse los dedos. Se trata de un plato sabroso y contundente que conquistará a todos los paladares de tu casa si sigues paso a paso las indicaciones del chef.

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Uno de los pasos en los que nos podemos complicar es enrollar la carne. Previamente, Arguiñano unta su interior con la mezcla preparada para que tenga mucho sabor en su interior, pero enrollarla puede suponer un problema.

Por ello, el chef ha compartido un truco muy sencillo para dominar esta técnica. Solo necesitas hilo de cocina y seguir todos los pasos que señala Arguiñano. Y es que, como él mismo apunta, “no hay ningún problema” con esta clave. ¡Dale play al vídeo de arriba y descúbrela!

Consigue la zanahoria cocida en solo 4 minutos con Karlos Arguiñano

El truco infalible de Arguiñano para cocer la zanahoria en 4 minutos

"No hay ningún problema": la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

