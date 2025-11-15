“No hay ningún problema”: la clave de Karlos Arguiñano para enrollar la carne y no fallar en el intento

Karlos Arguiñano ha presentado una receta de ternasco con zanahorias con la que será imposible chuparse los dedos. Se trata de un plato sabroso y contundente que conquistará a todos los paladares de tu casa si sigues paso a paso las indicaciones del chef.

Uno de los pasos en los que nos podemos complicar es enrollar la carne. Previamente, Arguiñano unta su interior con la mezcla preparada para que tenga mucho sabor en su interior, pero enrollarla puede suponer un problema.

Por ello, el chef ha compartido un truco muy sencillo para dominar esta técnica. Solo necesitas hilo de cocina y seguir todos los pasos que señala Arguiñano. Y es que, como él mismo apunta, “no hay ningún problema” con esta clave. ¡Dale play al vídeo de arriba y descúbrela!