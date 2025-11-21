Alfonso Serrano, PP, responde a los ataques al TS tras la condena al fiscal general: "Para perseguir un delito tú no puedes delinquir"

La lectura que hacía Alfonso Serrano en Espejo Público sobre el fallo de culpabilidad del fiscal general del Estado, emitido por el Tribunal Supremo, es que se ajusta a los hechos protagonizados por Álvaro García Ortiz. Niega que la condena al FG le haya producido una sensación de "satisfacción plena" o dado un motivo para celebrar.

Entiende Serrano que las alusiones al hermano y al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como las del diputado de ERC Gabriel Rufián, o el periodista y colaborador de Espejo Público Arsenio Escolar, son poco afortunadas, y explicaba: "Mentir sobre la honorabilidad de la presidenta, le costó el puesto a determinados compañeros de partido (como Pablo Casado), y utilizar el aparato del Estado para ir contra un ciudadano particular, para así hacer daño a la presidenta (Díaz Ayuso), le ha costado la cabeza, nada más y nada menos, que al fiscal general del Estado".

"Doblarle el brazo al fiscal general del Estado"

Sí sentiría satisfacción el político del PP porque, a su entender, las garantías del Estado de Derecho se han impuesto: Un ciudadano particular ha sido capaz de doblarle el brazo nada más y nada menos que al fiscal general del Estado".

"Por primera vez, no en España, sino en todas las democracias europeas, un fiscal general del Estado en ejercicio sea condenado precisamente por ir en contra de lo que se supone que tiene que hacer que es perseguir los delitos", valoraba.

Al mismo tiempo le resulta bochornosa esta situación inédita que le lleva a sentir preocupación por la imagen internacional de España por el hecho de que el fiscal general del Estado sea condenado por la comisión de un delito, extralimitándose de sus responsabilidades al frente de la Fiscalía: "Por participar de una especie de batalla político- mediática, tratando de ganar un relato que no es desde luego la función de la Fiscalía General del Estado".

"¡Bingo! Porque os ha salido"

El periodista Arsenio Escolar dedicaba a Serrano unas felicitaciones teñidas de ironía al considerar que en el Partido Popular han tenido "la habilidad" de transformar el proceso judicial contra Alberto González Amador "en otra cosa". Según Escolar, "la víctima" de los presuntos delitos del novio de Ayuso termina siendo el fiscal general, que entiende que actuó así que defender la honorabilidad de la Fiscalía "después de un bulo manifiesto que puso en marcha el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso".

"Os ha salido muy bien, lo habéis conseguido", felicitaba con ironía, destacando un esfuerzo especial del PP con la defensa de González Amador.

"Para perseguir un delito, por muy loable que sea, tú no puedes delinquir", sentenciaba el secretario general del Partido Popular de Madrid.

