“Es importante darlo todo”: así arranca el Asalto Final más intenso de La Voz

La emoción y la tensión regresan esta noche al escenario de La Voz. A las 22:00 horas en Antena 3, llega el Asalto Final, la fase más decisiva del concurso, donde los dieciséis talents que están en la zona de peligro se juegan su última oportunidad para alcanzar los Directos. Una gala repleta de música, duelos, despedidas… y mucha emoción.

En este programa tan especial, los artistas se enfrentarán en batallas a dos voces, interpretando temas icónicos en busca de convencer al público, que tendrá la última palabra y decidirá quién continúa en el programa.

“Exponer así a los tuyos te da un poco de miedo”, confesaba Malú sobre la dificultad de esta fase. Por su parte, Sebastián Yatra adelantaba que en esta etapa “es importante darlo absolutamente todo”. Los coaches elegirán a que coach quieren retar y al talent que sacarán al escenario, pero solo el público decidirá quién es el ganador de cada batalla.

La gala arrancará de una manera muy especial: los dieciséis talents del Asalto Final subirán al escenario para rendir homenaje a los coaches, interpretando algunas de sus canciones más emblemáticas.

Una apertura mágica para una noche que promete talento, emoción y decisiones que lo cambiarán todo. ¡No te lo puedes perder!