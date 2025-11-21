Todos los looks de la última semana de la reina Letizia: ideas perfectas (y low cost) para ir a la oficina

La reina Letizia ha atravesado una de sus semanas más intensas y a la vez, más brillantes en cuánto a estilo, con varios compromisos de por medio, la monarca ha vuelto a demostrar su buen gusto para vestir, luciendo looks impecables en cada uno de ellos.

Con esto doña Letizia está dejando un rastro de estilismos memorables que confirman su dominio absoluto en la moda, siempre acertados para cubrir su agenda institucional y dando ideas para el día a día de las chicas de oficina.

Al comienzo de semana, el martes, en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo, sorprendió con un llamativo total look burgundy protagonizado por colores burdeos que de por sí transmitieron porte sin tener que recurrir al negro, una falda de lentejuelas, y como guiño a la moda accesible, apostó por unas joyas low cost de la marca Parfois.

El look de la reina Letizia | Gtres

Sin embargo, el miércoles, apostó por una imagen completamente distinta pero igual de contundente: un traje sastre gris de líneas perfectas que condujo más a su imagen ejecutiva. Lo combinó con un cinturón integrado que reforzó esa estética de working girl y además, marcaba su silueta.

La reina Letizia con traje sastre | Gtres

Pero ha sido este jueves, en la celebración del 40º aniversario de la Fundación CEOE en el Teatro Real, donde doña Letizia, ha vuelto a ser el centro de atención, dejando el listón muy alto. En el acto hubo caras reconocidas del mundo empresarial y político, un ambiente perfecto para un look sofisticado y actual.

La reina Letizia en un evento | Gtres

Para esta ocasión, la Reina ha rescatado su falda midi de cuero negro de Hugo Boss, una pieza que ya estrenó en 2022 y que podría ser una de las más potentes de su armario, ya que, es un signo de madurez y elegancia con un toque atrevido. Esta opción mix y match luce un cinturón ancho con bolsillos a los laterales que aportan carácter. Como contraataque delicado, ha incorporado una blusa gris perla de la misma firma, un tanto transparente con maxi lazada al cuello y puños marcados con un sólo botón, un diseño que aporta romanticismo y sutileza esta vez.

Para plantarle cara al frío, doña Letizia optó por un abrigo negro de paño de Carolina Herrera, colocado a los hombros. Como complementos al look invernal, optó por un bolso de piel de asa corta y unos zapatos con tacón cuadrado y detalle metalizado, ideales para aportar firmeza. Como remate, unos pendientes dorados de aro y su ya característico anillo de Coeterno, fiel acompañante de sus últimos looks.

La reina Letizia con look de Hugo Boss | Gtres

Coherente y elegante para cada evento, la Reina vuelve a demostrar que la combinación y el buen gusto es lo suyo, como si tuviese un don innato para acertar sin hacer ningún tipo de esfuerzo aparente.