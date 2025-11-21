Publicidad
COCINA ABIERTA
Cómo preparar natillas libanesas con el toque especial de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano enseña a preparar unas natillas libanesas fáciles, cremosas y aromáticas, ideales para sorprender con un postre diferente y lleno de sabor oriental.
El cocinero elabora unas natillas inspiradas en la receta libanesa, utilizando leche, maicena, azúcar, agua de azahar y agua de rosas. El resultado es un postre suave y aromático.
Arguiñano recomienda enfriar bien las natillas antes de servirlas y decorarlas con pistachos, almendras y canela para potenciar su sabor y ofrecer una presentación vistosa.