Cómo preparar natillas libanesas con el toque especial de Karlos Arguiñano

El cocinero elabora unas natillas inspiradas en la receta libanesa, utilizando leche, maicena, azúcar, agua de azahar y agua de rosas. El resultado es un postre suave y aromático.

Arguiñano recomienda enfriar bien las natillas antes de servirlas y decorarlas con pistachos, almendras y canela para potenciar su sabor y ofrecer una presentación vistosa.