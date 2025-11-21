Antena 3 LogoAntena3
¡Los nervios a flor de piel! Carolina resuelve un panel de más de 5.000 euros

La concursante ha logrado dar con la respuesta correcta en el último momento, tras un panel especialmente complicado.

Arancha Mela
La tensión se ha palpado en el plató durante este panel. Tanto el público como los concursantes e incluso el propio Jorge Fernández han seguido las jugadas de Carolina muy nerviosos, conscientes del dinero que llevaba acumulado.

Gracias al gajo de 1.000, la concursante ha alcanzado la cifra de 5.000 euros. Sin embargo, no lo ha tenido nada fácil ya que la solución seguía resistiéndose para Carolina.

Jorge Fernández no ha dejado de animarla para que se lanzara a resolver, pero el momento no ha llegado hasta el final, cuando Carolina por fin se ha decidido… ¡y ha acertado!

Un panel lleno de tensión que ha terminado en celebración. ¡Enhorabuena por este panel Carolina! ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!

