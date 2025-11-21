Un enfermo de ELA recupera la voz gracias a la Inteligencia Artificial

“El reto era que Fran recobrara su voz, su particular forma de hablar. Y lo intentamos no solo en castellano, sino también en su valenciano natal. Un reto especialmente importante porque los modelos no están tan preparados y con el material que teníamos grabado de la propia voz de Fran nos pusimos en marcha todo el equipo”, cuenta Jordi Linares, el investigador que ha lideardo este proyecto.

Para poder recuperar la voz de Fran tuvieron que recurrir a audios de Whatsapp que tenía su familia previos a la enfermedad. “No teníamos muchísimo material, pero intentamos con las últimas técnicas de inteligencia artificial recrear lo mejor que hemos podido su voz”, explica Jordi.

La familia de Fran está muy emocionada. Después de muchos años han podido escuchar de nuevo su voz. “Una de las de las peores etapas de la ELA es perder la voz progresivamente. Ver que ahora él puede escuchar su voz es impresionante”, cuenta Francisco, su padre. La primera vez que la escucharon fue muy emocionante para todos. “Nosotros reaccionamos llorando, mi mujer no podía parar porque reconocíamos su voz y su modulación. Hemos estado siete años acostumbrados a escuchar su voz robótica”.

Este proyecto abre la puerta a que otros enfermos de ELA puedan preservar su voz cuando la enfermedad les deja sin habla

