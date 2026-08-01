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"Cuando un millón entra en juego, todo es posible": No te pierdas Atrapa un millón, esta noche a las 22:00 horas

Atrapa un millón vuelve esta noche a Antena 3 y promete traer momentos históricos con concursantes dispuestos a llevarse el dinero a casa. ¡No te lo pierdas!

Manel Fuentes en Atrapa un millón

"Cuando un millón entra en juego, todo es posible": No te pierdas Atrapa un millón, esta noche a las 22:00 horas

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Borja Tamayo
Publicado:

Manel Fuentes recibe esta noche a concursantes dispuestos a hacer historia en Atrapa un millón. Un programa en el que "todo es posible", llevando al límite la tensión en cada pregunta.

"Se salta, se ríe, se abraza, se besa, se vive": todo esto y mucho más sucede cuando el millón de euros se pone en juego. Una montaña rusa de emociones que no te puedes perder.

A partir de las 22:00 horas, Atrapa un millón en Antena 3.

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