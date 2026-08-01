¡Más de medio millón de euros por unos nachos con queso!: El error gastronómico de los Benjamines

"¿Qué se inventó en el siglo XX?", ha preguntado Manel Fuentes a Benjamín y Benjamín. Padre e hijo se enfrentaban a esta ronda totalmente perdidos y no les ha quedado más remedio que dividir su millón de euros en dos respuestas diferentes.

A pesar de ser sabedores de que ni el vino ni el huevo frito llegaron al mundo durante el pasado siglo, las dudas llegaban con el kétchup y los nachos con queso. Dos recetas que, a priori, parecen lo suficientemente modernas como para que cualquiera de ellas fuera la correcta.

Sin embargo, los "Benjamines" han confiado en mayor medida en la salsa, apostando 600.000€ a que era la opción vencedora. Un error que les ha salido caro, perdiendo más de la mitad de su dinero al revelarse que, efectivamente, fueron los nachos con queso los que se inventaron hace 100 años.

¡Nunca este delicioso plato había costado tanto!

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