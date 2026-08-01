Los secretos de Iván Perujo, el entrenador de las estrellas: lo que hay tras las rutinas de Cristiano Ronaldo o Isabel Preysler

Iván Perujo es un entrenador de lo más especial: entrena a grandes estrellas como Isabel Preyler, Cristiano Ronaldo o Karol G. En Y ahora Sonsoles, nos ha contado los grandes secretos de las rutinas de sus clientes.

Su carrera comenzó como entrenador de futbolistas, pero pronto expandió su camino. A día de hoy, entrena a cantantes, empresarios, artistas y otros personajes famosos.

Según nos cuenta, su labor ha pasado de ser tan solo un entrenador a ser una persona que forma parte del día a día de las estrellas. Karol G, por ejemplo, apareció por primera vez en el gimnasio con un gran despliegue de seguridad, aunque ahora ya es una una más.

Hoy, Iván Perujo desvela todas sus anécdotas con las grandes estrellas de nuestro país. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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