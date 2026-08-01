¿Quién es Javier Botet, el Hombre del chaleco amarillo en Padre no hay más que uno, la serie?: El actor tras los grandes monstruos de Hollywood

Padre no hay más que uno, la serie llega con una nueva familia dispuesta a conquistar la pequeña pantalla. Los Vicho, al igual que los García Loyola de la saga de Santiago Segura, van a enfrentarse a todo tipo de locuras; muchas de ellas protagonizadas por los más pequeños de la casa.

Es aquí cuando entra en juego el personaje de Javier Botet. Apodado como el Hombre del chaleco amarillo, pondrá contra las cuerdas a los niños como vigilante del colegio. Un extraño trabajador de la escuela que llega con ganas de aterrorizar y hacer reír a partes iguales.

Pero, ¿quién es Javier Botet?

Nacido en Ciudad Real en 1977, este intérprete ha sabido labrarse un camino de éxito en la industria cinematográfica más importante del mundo. Fue diagnosticado con tan solo seis años de síndrome de Marfan, una condición genética que le permite mover su cuerpo de forma absolutamente impresionante. Esto, sumado a sus casi dos metros de altura, lo ha convertido en una figura recurrente en grandes producciones internacionales.

Su primer gran papel llegó en 2007 con [•REC], convirtiéndose en la aterradora Niña Medeiros. Fue una de las criaturas más recordadas de la cinta y repitió en las secuelas de la franquicia.

Poco después conoció a Álex de la Iglesia, con quien ha trabajado en algunos de sus grandes filmes como lo es Balada triste de trompeta o Las brujas de Zugarramurdi. Sin embargo, fue en 2013 cuando le llegó su primera gran oportunidad en las salas mundiales con Mamá, dirigida por Andy Muschietti. Una interpretación realmente sobrecogedora que le abrió las puertas a los grandes monstruos de Hollywood.

La aterradora criatura de La cumbre escarlata de Guillermo del Toro, Crooked Man de Expediente Warren, el xenomorpho de Alien: Covenant, el leproso de It, Slender Man, Drácula en El último viaje del Demeter o incluso El hombre del saco son otros tantos personajes que ha interpretado para hacer que el público de todo el mundo se retorciera en sus butacas.

Sin embargo, lejos de encasillarse en el terror, Botet ha mostrado en múltiples ocasiones sus increíbles dotes para la comedia. Bien sea en series como Dos años y un día o Rafaela y su loco mundo, o en películas como El fantástico caso del Golem o Pizza Movies, el actor ha logrado hacer reír a grandes y pequeños por igual.

Por eso, ahora que llega al universo creado por Santiago Segura, el personaje promete convertirse en uno de los más memorables de la serie. Porque si hay algo que ha demostrado a lo largo de su carrera es que Javier Botet no hay más que uno.

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