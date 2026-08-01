El alegato de Joseba Arguiñano a favor de los garbanzos: “Llevamos consumiéndolos 8.000 años”

Joseba Arguiñano ha elaborado una deliciosa ensalada de garbanzos y sandía junto a Soraya Arnelas.

El cocinero ha realizado un bonito alegato a favor de las legumbres y en especial ha puesto en alza el valor de los garbanzos en nuestra dieta, “es la legumbre más consumida en España” ha confesado el hijo de Karlos Arguiñano.

Joseba Arguiñano ha explicado que “llevamos consumiendo los garbanzos 8.000 años”, la cantante ha asegurado que es unos de sus platos favoritos. El cocinero ha ensalzado el empezar a usar las legumbres en ensalada y no sólo en guisos.

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