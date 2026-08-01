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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca regresa a Toledo… ¿para quedarse?

La pintora reaparece inesperadamente para hacerle a Fina una propuesta que la deja sin palabras.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca regresa a Toledo… ¿dispuesta a quedarse?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Saltarán las alarmas en la perfumería! La polémica por la pérdida de fijación y calidad de los perfumes reformulados llegará a oídos de la prensa, que publicará un artículo muy crítico con la empresa. ¿Perderán los De la Reina su prestigio?

Mientras tanto, en la casa familiar Marisol decidirá disculparse con Miguel tras sus duras palabras y lograrán reconciliarse. ¿Podrá reconciliarse también con Pablo o no querrá saber nada de él?

El doctor Salazar, además, se mantendrá firme en su decisión de romper con Claudia, que continuará destrozada ante la falta de tacto del joven. ¿Se arrepentirá Miguel de esta decisión?

En otro orden de cosas, Eduardo cogerá más confianza con Roque y le mostrará a su hijo biológico unas fotos familiares que dejarán desconcertado al joven. ¿Cuál será la razón de su inquietud? ¿Estará cada vez más cerca de conocer la verdad?

Además, se sentirá cada vez más arrinconada en la casa de Begoña. La niñera seguirá si asumir que no puede estar cerca de Juanito y buscará consuelo en Gabriel.

Finalmente, Bianca reaparecerá en la colonia ante la incredulidad de Marta. La pintora regresará a Toledo con una propuesta que dejará a Fina sin palabras. ¿De qué se tratará? ¿Estará dispuesta a quedarse?

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