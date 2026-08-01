La verdadera razón tras la ausencia de Halis en Una nueva vida

El gran patriarca de los Korhan es, sin duda, uno de los personajes más importantes de Una nueva vida. Halis Ağa lleva desde los inicios de la ficción turca dictando las normas de la mansión y marcando el camino a seguir; sin embargo, en los últimos episodios, su ausencia ha llamado especialmente la atención a los espectadores.

Pero, ¿a qué se debe esto? Y, lo que es más importante, ¿volverá en los próximos capítulos?

Para entender los motivos de esta decisión por parte de los guionistas, conviene hablar del intérprete que se pone en su piel: Çetin Tekindor. A sus 81 años, el actor presume de haber forjado una exitosa carrera en Turquía; no obstante, la edad pesa y los rodajes en este país tienden a ser especialmente exigentes.

Las largas jornadas de trabajo son habituales, tratando así de abarcar temporadas con tantos episodios que no destacan especialmente por su corta duración.

Ante tal realidad, la productora ha optado por cuidar a Tekindor y adaptar en la medida de lo posible el guion a sus necesidades de descanso.

El esfuerzo por parte del equipo creativo de Una nueva vida por mantener al actor dentro de la ficción es una prueba más de la importante labor que lleva a cabo cada semana. Y es que Una nueva vida no sería lo mismo sin el jefe de los Korhan.

Por eso, solo podemos desear que Çetin Tekindor siga recuperando las fuerzas para que podamos disfrutar de nuevo del gran Halis Ağa como es debido. Un personaje que va a volver en próximas entregas de la serie para demostrar que no hay patriarca que le pueda hacer frente; tal y como lleva haciendo ya tres temporadas.

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