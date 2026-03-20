Popietas de gallo con jamón, de Karlos Arguiñano: "Un plato de categoría con salsa rosa"

Además de con jamón, puedes rellenar las popietas con langostinos, puerros y gambas, boletus, salmón, verduras…

Ingredientes, para 4 personas

3 gallos

12 lonchas de jamón o paletilla ibérica

2 dientes de ajo

100 ml de salsa de tomate

100 ml de vino blanco

1/2 cucharada de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Popietas de gallo | antena3.com

Elaboración

Limpia los gallos, retira las cabezas y las colas y sácales los filetes (déjalos con piel). Reserva.

Para hacer un caldo corto, pon abundante agua con sal y unas ramas de perejil en una cazuela amplia. Introduce las cabezas, las colas y las espinas del pescado. Deja que hierva durante 15 minutos. Desespuma con un cucharón de vez en cuando. Cuela y resérvalo.

Introduce las cabezas, las colas y las espinas del pescado | antena3.com

Para hacer las popietas, extiende los filetes de gallo (dejando la parte de la piel hacia arriba) sobre la tabla de cocina y sazónalos. Coloca encima de cada filete 2 lonchas de jamón y enróllalos (empezando por la parte más fina). Pincha las popietas con un palillo y colócalas en una fuente apta para el horno. Mójalas con un par de dedos de caldo y riégalas por encima con un chorro de aceite de oliva. Hornea a 220ºC durante 16 minutos.

Pincha las popietas con un palillo y colócalas en una fuente | antena3.com

Para la salsa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos, pícalos finamente y sofríelos en la sartén. Cuando empiecen a dorarse, añade la harina y rehógala un poco. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol, durante 2-3 minutos aproximadamente. Agrega el tomate y vierte un par de cucharones de caldo. Deja reducir a fuego suave durante 10-12 minutos. Saca la fuente del horno y añade el jugo que han soltado las popietas a la salsa. Mezcla bien.

Agrega el tomate y vierte un par de cucharones de caldo | antena3.com

Sirve la salsa en el fondo del plato y coloca encima 3 popietas por ración (retira los palillos). Decora con una hoja de perejil.