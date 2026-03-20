Para 4 personas
Popietas de gallo con jamón, de Karlos Arguiñano: "Un plato de categoría con salsa rosa"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta con filetes de gallo, pero si lo prefieres también la puedes hacer con lenguado, colas de merluza...
Publicidad
Además de con jamón, puedes rellenar las popietas con langostinos, puerros y gambas, boletus, salmón, verduras…
Ingredientes, para 4 personas
- 3 gallos
- 12 lonchas de jamón o paletilla ibérica
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de salsa de tomate
- 100 ml de vino blanco
- 1/2 cucharada de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Limpia los gallos, retira las cabezas y las colas y sácales los filetes (déjalos con piel). Reserva.
Para hacer un caldo corto, pon abundante agua con sal y unas ramas de perejil en una cazuela amplia. Introduce las cabezas, las colas y las espinas del pescado. Deja que hierva durante 15 minutos. Desespuma con un cucharón de vez en cuando. Cuela y resérvalo.
Para hacer las popietas, extiende los filetes de gallo (dejando la parte de la piel hacia arriba) sobre la tabla de cocina y sazónalos. Coloca encima de cada filete 2 lonchas de jamón y enróllalos (empezando por la parte más fina). Pincha las popietas con un palillo y colócalas en una fuente apta para el horno. Mójalas con un par de dedos de caldo y riégalas por encima con un chorro de aceite de oliva. Hornea a 220ºC durante 16 minutos.
Para la salsa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos, pícalos finamente y sofríelos en la sartén. Cuando empiecen a dorarse, añade la harina y rehógala un poco. Vierte el vino y deja que se evapore el alcohol, durante 2-3 minutos aproximadamente. Agrega el tomate y vierte un par de cucharones de caldo. Deja reducir a fuego suave durante 10-12 minutos. Saca la fuente del horno y añade el jugo que han soltado las popietas a la salsa. Mezcla bien.
Sirve la salsa en el fondo del plato y coloca encima 3 popietas por ración (retira los palillos). Decora con una hoja de perejil.
Publicidad