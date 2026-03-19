Para 4 personas
Espirales con salsa de pistachos: una receta deliciosa y facilísima de pasta, de Karlos Arguiñano
El pequeño Dorian le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore su plato preferido: unas espirales con salsa de pistachos. Se trata de una receta muy sencilla pero sensacional, perfecta para salir del habitual plato de pasta.
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Si la salsa queda muy espesa, puedes añadir un poco del agua de cocción de la pasta (rica en almidón) en pequeñas cantidades hasta obtener la textura deseada.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de pasta (espirales o macarrones)
- 100 g de pistachos pelados
- 1 cebolla
- 100 g de panceta ahumada
- 200 ml de nata líquida
- 80 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano
- Perejil
Elaboración
Pela los pistachos, pícalos con la picadora y resérvalos (si no tienes picadora, puedes hacerlo a cuchillo).
Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica la cebolla, agrégala a la cazuela, sazona y deja pochar a fuego medio durante 8-10 minutos, sin que coja mucho color. Agrega la panceta cortada en tiras y cocina el conjunto durante 5 minutos más, hasta que la panceta coja color.
Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta. Deja cocinar a fuego suave durante 10 minutos.
Para cocer la pasta, pon abundante agua con un poco de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir incorpora los espirales. Cuécela durante el tiempo que indique en el paquete.
Pasa la pasta a la cazuela de la salsa con ayuda de una espumadera. Añade un poco del caldo de cocción y agrega el queso rallado (reserva un poco para emplatar). Cocina durante 5 minutos más, hasta que se integren bien los sabores.
Sirve en platos hondos. Esparce por encima de cada ración un poco de queso rallado y unos pistachos enteros. Decora con una rama de perejil.
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