Espirales con salsa de pistachos: una receta deliciosa y facilísima de pasta, de Karlos Arguiñano

Si la salsa queda muy espesa, puedes añadir un poco del agua de cocción de la pasta (rica en almidón) en pequeñas cantidades hasta obtener la textura deseada.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de pasta (espirales o macarrones)

100 g de pistachos pelados

1 cebolla

100 g de panceta ahumada

200 ml de nata líquida

80 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de orégano

Perejil

Ingredientes Espirales con salsa de pistachos | antena3.com

Elaboración

Pela los pistachos, pícalos con la picadora y resérvalos (si no tienes picadora, puedes hacerlo a cuchillo).

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica la cebolla, agrégala a la cazuela, sazona y deja pochar a fuego medio durante 8-10 minutos, sin que coja mucho color. Agrega la panceta cortada en tiras y cocina el conjunto durante 5 minutos más, hasta que la panceta coja color.

Agrega la panceta cortada en tiras | antena3.com

Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta. Deja cocinar a fuego suave durante 10 minutos.

Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta | antena3.com

Para cocer la pasta, pon abundante agua con un poco de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir incorpora los espirales. Cuécela durante el tiempo que indique en el paquete.

Cuando empiece a hervir incorpora los espirales | antena3.com

Pasa la pasta a la cazuela de la salsa con ayuda de una espumadera. Añade un poco del caldo de cocción y agrega el queso rallado (reserva un poco para emplatar). Cocina durante 5 minutos más, hasta que se integren bien los sabores.

Sirve en platos hondos. Esparce por encima de cada ración un poco de queso rallado y unos pistachos enteros. Decora con una rama de perejil.