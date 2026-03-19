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Espirales con salsa de pistachos: una receta deliciosa y facilísima de pasta, de Karlos Arguiñano

El pequeño Dorian le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore su plato preferido: unas espirales con salsa de pistachos. Se trata de una receta muy sencilla pero sensacional, perfecta para salir del habitual plato de pasta.

Espirales con salsa de pistachos

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Si la salsa queda muy espesa, puedes añadir un poco del agua de cocción de la pasta (rica en almidón) en pequeñas cantidades hasta obtener la textura deseada.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de pasta (espirales o macarrones)
  • 100 g de pistachos pelados
  • 1 cebolla
  • 100 g de panceta ahumada
  • 200 ml de nata líquida
  • 80 g de queso parmesano rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano
  • Perejil
Ingredientes Espirales con salsa de pistachos
Ingredientes Espirales con salsa de pistachos | antena3.com

Elaboración

Pela los pistachos, pícalos con la picadora y resérvalos (si no tienes picadora, puedes hacerlo a cuchillo).

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica la cebolla, agrégala a la cazuela, sazona y deja pochar a fuego medio durante 8-10 minutos, sin que coja mucho color. Agrega la panceta cortada en tiras y cocina el conjunto durante 5 minutos más, hasta que la panceta coja color.

Agrega la panceta cortada en tiras
Agrega la panceta cortada en tiras | antena3.com

Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta. Deja cocinar a fuego suave durante 10 minutos.

Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta
Incorpora los pistachos (reserva algunos para emplatar), la nata, el orégano y la pimienta | antena3.com

Para cocer la pasta, pon abundante agua con un poco de sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir incorpora los espirales. Cuécela durante el tiempo que indique en el paquete.

Cuando empiece a hervir incorpora los espirales
Cuando empiece a hervir incorpora los espirales | antena3.com

Pasa la pasta a la cazuela de la salsa con ayuda de una espumadera. Añade un poco del caldo de cocción y agrega el queso rallado (reserva un poco para emplatar). Cocina durante 5 minutos más, hasta que se integren bien los sabores.

Sirve en platos hondos. Esparce por encima de cada ración un poco de queso rallado y unos pistachos enteros. Decora con una rama de perejil.

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