Para 4 personas
Paté de setas, de Karlos Arguiñano: un aperitivo 100% natural, rico y fácil de preparar
A quién no le gusta un rico aperitivo como preludio de un gran menú, y si es tan sencillo y natural como este paté de setas que ha elaborado Karlos Arguiñano, mejor que mejor.
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Los tallos de los shiitakes son muy fibrosos. Resérvalos para caldos o descártalos. En este caso, para asegurar una textura suave en el paté, utiliza solo los sombreros.
Si no tienes picadora, puedes triturar el paté en el vaso americano.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de setas shiitake
- 2 cebollas
- 8 rebanadas de pan
- 10 g de germinados de rabanitos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de orégano seco
- Perejil
Elaboración
Para hacer el paté, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela las cebollas, trocéalas e introdúcelas. Sazona y deja pochar a fuego medio durante 10-12 minutos aproximadamente, hasta que se ablanden y cojan color.
Corta las setas shiitake en juliana, agrégalas a la sartén y cocina el conjunto durante 8-10 minutos más. Pasa todo al vaso de la picadora y tritura hasta que quede una pasta espesa.
Pon las rebanadas de pan en una bandeja de horno y hornéalas a 200º C durante 5-6 minutos, hasta que se tuesten. Retira el pan tostado del horno y esparce un poco de orégano sobre cada rebanada. Unta las tostadas con el paté. Coloca encima de cada una un puñado de brotes de rabanito.
Sirve 2 tostadas en cada plato, moja cada una con un chorrito de aceite de oliva y decora con una hoja de perejil.
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