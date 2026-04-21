Carioca rebozada con salsa tártara de soja, de Karlos Arguiñano: un pescado muy jugoso y fácil de hacer
Karlos Arguiñano ha prepara este pescado tan jugoso como fácil de elaborar. Lo acompaña con una salsa tártara casera que le dará el toque extra de sabor a la carioca rebozada.
Publicidad
Fríe las cariocas en tandas pequeñas para no enfriar el aceite, lo que evitará que se ablanden.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 cariocas
- 2 huevos
- 1 cucharada de harina de maíz refinada
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la tártara de soja:
- 1 huevo
- 175 ml de aceite de oliva suave
- 3 cucharadas de salsa de soja baja en sal
- 1/2 cebolla morada
- 1 diente de ajo
- 25-30 alcaparras
- 3 pepinillos grandes en vinagre
- Perejil picado
Elaboración
Para hacer la salsa tártara, prepara antes una mahonesa de soja. Para ello, pon 1 huevo en un vaso batidor. Agrega el aceite y 3 cucharadas de salsa de soja. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso, hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo para conseguir una salsa homogénea.
Pela el diente de ajo, pícalo finamente y ponlo en un bol. Agrega la cebolla picada en daditos (brunoise). Incorpora las alcaparras y los pepinillos picados. Añade perejil picado al gusto. Agrega la mahonesa de soja, mezcla bien y reserva.
Casca los huevos en un bol. Añade la harina de maíz refinada y bate con una varilla hasta conseguir una crema ligera y homogénea. Sazona y reserva.
Calienta en una sartén abundante aceite (unos 100 ml) con un diente de ajo entero y sin pelar. Limpia las cariocas, sazónalas y córtalas por la mitad. Pásalas por la crema de huevo y fríelas a fuego moderado durante 3-5 minutos, hasta que se doren bien. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.
Sirve dos trozos de carioca por ración y acompaña con la salsa tártara de soja. Decora con perejil.
Publicidad