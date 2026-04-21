Para 4 personas

Carioca rebozada con salsa tártara de soja, de Karlos Arguiñano: un pescado muy jugoso y fácil de hacer

Karlos Arguiñano ha prepara este pescado tan jugoso como fácil de elaborar. Lo acompaña con una salsa tártara casera que le dará el toque extra de sabor a la carioca rebozada.

Carioca rebozada con salsa tártara de soja

Fríe las cariocas en tandas pequeñas para no enfriar el aceite, lo que evitará que se ablanden.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 cariocas
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de harina de maíz refinada
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Para la tártara de soja:

  • 1 huevo
  • 175 ml de aceite de oliva suave
  • 3 cucharadas de salsa de soja baja en sal
  • 1/2 cebolla morada
  • 1 diente de ajo
  • 25-30 alcaparras
  • 3 pepinillos grandes en vinagre
  • Perejil picado
Elaboración

Para hacer la salsa tártara, prepara antes una mahonesa de soja. Para ello, pon 1 huevo en un vaso batidor. Agrega el aceite y 3 cucharadas de salsa de soja. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso, hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo para conseguir una salsa homogénea.

Pela el diente de ajo, pícalo finamente y ponlo en un bol. Agrega la cebolla picada en daditos (brunoise). Incorpora las alcaparras y los pepinillos picados. Añade perejil picado al gusto. Agrega la mahonesa de soja, mezcla bien y reserva.

Casca los huevos en un bol. Añade la harina de maíz refinada y bate con una varilla hasta conseguir una crema ligera y homogénea. Sazona y reserva.

Calienta en una sartén abundante aceite (unos 100 ml) con un diente de ajo entero y sin pelar. Limpia las cariocas, sazónalas y córtalas por la mitad. Pásalas por la crema de huevo y fríelas a fuego moderado durante 3-5 minutos, hasta que se doren bien. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Sirve dos trozos de carioca por ración y acompaña con la salsa tártara de soja. Decora con perejil.

Ana gana un último panel de 625€ y pasa a jugar el panel final

“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Ana que escuche los consejos del público

Hija de famosos acusada de bullying.

La hija de una pareja muy famosa de la crónica rosa, supuesta acosadora de un compañero de clase: "Maricón, no vales una mierda"

Mejores Momentos | 21 de abril

Laura consigue una ola de 575€ en el primer panel en el que logra ganar dinero

Elecciones Andalucía

Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"

Eclipse solar

Pagar 11.000 euros por ver casi 2 minutos de oscuridad: así funciona el negocio del eclipse

El próximo eclipse solar que cruzará España este verano ha desatado una auténtica fiebre turística y también una escalada de precios sin precedentes. Habitaciones, apartamentos e incluso terrazas se alquilan a cifras desorbitadas por una sola noche.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Las carreras ilegales, con menores entre el público: "Les llevan como si fueran a comer una hamburguesa al centro comercial"

Última hora del estado de salud de Morante de la Puebla; estas son las consecuencias a las que se podría enfrentar el torero en su recuperación

