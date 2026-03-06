Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Evita cocinar los langostinos dentro de la salsa durante mucho tiempo, o quedarán gomosos.

Ingredientes, para 4 personas

24 langostinos crudos

200 g de arroz

800 ml de tomate natural triturado

1 cebolla

1 zanahoria

1 puerro

4 dientes de ajo

1 cucharada de harina

75 ml de brandy

75 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cayena

1 cucharadita de hierbas provenzales

Perejil

Elaboración

Para la salsa americana, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela grande. Pela los langostinos e introduce las cáscaras y las cabezas en la cazuela (reserva los cuerpos en un plato). Rehoga a fuego medio alto durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se tuesten. Retira las cabezas y las cáscaras a un plato y resérvalas.

Pela 3 dientes de ajo, el puerro, la cebolla y la zanahoria. Pica todas las hortalizas de tamaño similar y pocha todo en la cazuela en la que has dorado las cáscaras y las cabezas. Si es necesario, añade un chorrito más de aceite. Cocina a fuego medio durante 10 minutos. Incorpora de nuevo las cabezas y las cáscaras y deja que se caliente el conjunto. Vierte el brandy y flambéalo. Cuando se evapore el alcohol, añade la cayena y las hierbas provenzales.

Incorpora de nuevo las cabezas y las cáscaras y deja que se caliente el conjunto | antena3.com

Introduce la harina y rehoga bien para que se cocine un poco. Vierte el vino blanco y remueve. Incorpora el tomate, mezcla y cocina a fuego medio durante 20-25 minutos. Pasa la salsa a un vaso batidor y tritura. Cuélala con ayuda de un chino y mantenla caliente.

Introduce la harina y rehoga bien para que se cocine un poco | antena3.com

Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Agrega 1 diente de ajo entero y sofríelo. Incorpora el arroz, cúbrelo con el doble de agua y un poco más, sazona y cocínalo a fuego medio durante 18-20 minutos. Reserva.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Saltea los langostinos a fuego fuerte durante 1-2 minutos. Apaga el fuego, incorpora la salsa americana y menea la cazuela. Tapa y deja reposar durante 2-3 minutos.

Saltea los langostinos a fuego fuerte | antena3.com

Emplata el arroz en la base de los platos con ayuda de un molde redondo y reparte los langostinos con su salsa por encima. Espolvorea con perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.