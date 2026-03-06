Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Este plato combina proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos de calidad, lo que lo convierte en una opción muy completa para mantenerte activo, con buena digestión y con el corazón bien cuidado sin renunciar al sabor.

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Publicidad

Evita cocinar los langostinos dentro de la salsa durante mucho tiempo, o quedarán gomosos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 24 langostinos crudos
  • 200 g de arroz
  • 800 ml de tomate natural triturado
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 puerro
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cucharada de harina
  • 75 ml de brandy
  • 75 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cayena
  • 1 cucharadita de hierbas provenzales
  • Perejil
Ingredientes Langostinos a la americana con arroz
Ingredientes Langostinos a la americana con arroz | antena3.com

Elaboración

Para la salsa americana, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela grande. Pela los langostinos e introduce las cáscaras y las cabezas en la cazuela (reserva los cuerpos en un plato). Rehoga a fuego medio alto durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se tuesten. Retira las cabezas y las cáscaras a un plato y resérvalas.

Pela 3 dientes de ajo, el puerro, la cebolla y la zanahoria. Pica todas las hortalizas de tamaño similar y pocha todo en la cazuela en la que has dorado las cáscaras y las cabezas. Si es necesario, añade un chorrito más de aceite. Cocina a fuego medio durante 10 minutos. Incorpora de nuevo las cabezas y las cáscaras y deja que se caliente el conjunto. Vierte el brandy y flambéalo. Cuando se evapore el alcohol, añade la cayena y las hierbas provenzales.

Incorpora de nuevo las cabezas y las cáscaras y deja que se caliente el conjunto
Incorpora de nuevo las cabezas y las cáscaras y deja que se caliente el conjunto | antena3.com

Introduce la harina y rehoga bien para que se cocine un poco. Vierte el vino blanco y remueve. Incorpora el tomate, mezcla y cocina a fuego medio durante 20-25 minutos. Pasa la salsa a un vaso batidor y tritura. Cuélala con ayuda de un chino y mantenla caliente.

Introduce la harina y rehoga bien para que se cocine un poco
Introduce la harina y rehoga bien para que se cocine un poco | antena3.com

Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Agrega 1 diente de ajo entero y sofríelo. Incorpora el arroz, cúbrelo con el doble de agua y un poco más, sazona y cocínalo a fuego medio durante 18-20 minutos. Reserva.

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Saltea los langostinos a fuego fuerte durante 1-2 minutos. Apaga el fuego, incorpora la salsa americana y menea la cazuela. Tapa y deja reposar durante 2-3 minutos.

Saltea los langostinos a fuego fuerte
Saltea los langostinos a fuego fuerte | antena3.com

Emplata el arroz en la base de los platos con ayuda de un molde redondo y reparte los langostinos con su salsa por encima. Espolvorea con perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Vicente Vallés, sobre Trump y Sánchez

Vicente Vallés, sobre el último espectáculo de Donald Trump: "Le faltaba un turbante para parecer el ayatolá en el Despacho Oval"

Polémica no a la guerra.

Garamendi, sobre el 'no a la guerra' de Sánchez: "No vale que el mundo nos defienda y nosotros estemos tranquilos"

La 'Ayuso mexicana'.
LA 'AYUSO' MEXICANA

Alessandra Rojo de la Vega, la 'Ayuso Mexicana' que recibe un premio de la Comunidad de Madrid: "Me encanta que me comparen con ella"

Atrapados por la guerra.
Guerra Oriente Próximo

Jóvenes españoles atrapados en Doha: "Nos han dicho que no salgamos del hotel y la aerolínea no sabe cuándo podremos regresar"

Un jurado que repite: así encajó Flo con Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer la pasada edición de Tu cara me suena
¡Vuelven a la carga!

Un jurado que repite: así encajó Flo con Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer la pasada edición de Tu cara me suena

Los cuatro volverán a ocupar su sitio en la famosa mesa del jurado para valorar a los nuevos concursantes de esta temporada.

Goya
Polémica

Alejandra Grepi, sobre la presencia de influencers en la gala de los Goya: "Hay que adaptarse, aunque no me guste"

Yolanda Ramos ha abierto el debate al resaltar que no fue invitada a la gala de los Goya, al contrario de ciertos influencers ajenos al mundo del cine. A raíz de su comentario, otros compañeros han denunciado las ausencias de compañeros de profesión en la gala.

Susana recuerda cómo vivió un terremoto en Italia

VÍDEO INÉDITO: Susana recuerda cómo vivió un terremoto en Italia: “Corrí en busca de la abuela”

Miguel Ángel Muñoz, el primer invitado en hacer la apnea

Miguel Ángel Muñoz, el primer invitado en la historia de El Desafío en hacer la apnea: “Me he metido en el mayor lío de mi vida”

Ana Botella, ex secretaria Seguridad

¿Es un No a la Guerra 'fake' el de Pedro Sánchez?, responde Ana Botella: "Tuvo rapidez política en ponerse delante de la pancarta"

Publicidad