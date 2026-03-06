Receta de chipirones crujientes con piquillos y huevo poché, de Joseba Arguiñano

Este plato combina proteína magra, antioxidantes y grasas buenas, ayudándote a mantener energía estable, buena recuperación muscular y bienestar general, todo con un sabor espectacular.

Para que sea más fácil deshacer los paquetitos de los huevos poché, ciérralos con una tira de film sin hacer nudos. Para abrir los paquetes, solo tienes que retirar la tira a la inversa.

Ingredientes, para 4 personas

8 chipirones limpios

16 pimientos del piquillo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de azúcar

Harina de arroz (para enharinar)

1 cucharada de harina de maíz refinada

Aceite de oliva virgen extra

Aceite para freír

Sal

Perejil

Para los huevos poché:

4 huevos

1 cucharada de mostaza Dijon

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración

Pon 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica los ajos, introdúcelos en la sartén y deja que se doren. Limpia los piquillos de semillas, córtalos en tiras finas, introdúcelos en la sartén y deja que se cocinen durante 30 minutos aproximadamente. Diluye la harina de maíz refinada en un poco de agua y añádela a los pimientos. Cocina a fuego suave meneando la cazuela de vez en cuando hasta que ligue la salsa. Rectifica de sal y condimenta con perejil. Mantén los pimientos calientes.

Limpia los piquillos de semillas, córtalos en tiras finas, introdúcelos en la sartén | antena3.com

Trocea los cuerpos, corta los tentáculos en dos (a lo largo) y deja las aletas enteras. Sazona y pasa todo por la harina de arroz. Retira la harina sobrante, sumerge los chipirones en un cazo con abundante aceite bien caliente y fríelos hasta que queden crujientes, unos 2-3 minutos. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Sumerge los chipirones en un cazo con abundante aceite bien caliente | antena3.com

Para los huevos poché, prepara 4 trozos de film transparente y 4 tiras estrechas (de film). Cubre un bol pequeño con un trozo de film, riega con un chorrito de aceite y unta toda la vuelta con un poco de mostaza. Casca un huevo dentro y sazona. Haz un paquete sin dejar aire en el interior y ciérralo con una de las tiras. Repite la operación con el resto de los huevos.

Pon abundante agua en una cazuela pequeña. Cuando empiece a hervir, introduce los paquetitos y cuece los huevos durante 5 minutos, para que se hagan por fuera y queden líquidos por dentro. Retira el film y saca los huevos con cuidado.

Cuando empiece a hervir, introduce los paquetitos | antena3.com

Sirve los piquillos en la base de los platos y pon encima los chipirones y el huevo poché. Decora con una hoja de perejil.