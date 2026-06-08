Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de Junio

Jorge Fernández y Joaquín Padilla se declaran fans de Bunbury: "Es un gracioso sin querer ser gracioso"

Antes de poner voz a Bunbury, Joaquín Padilla se ha declarado fan absoluto de Bunbury; al igual que el presentador Jorge Fernández.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández y Joaquín Padilla se declaran fans de Bunbury: "Es un gracioso sin querer ser gracioso"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

"Vamos a tocar un tema de Héroes del silencio", arrancaba explicando Jorge Fernández antes de la prueba musical: "Yo creo que llevan 30 años sin tocar".

"El último concierto era de 2007", corregía el líder de la banda Joaquín Padilla. Un matiz que ya anticipaba que, a fan de este grupo, pocos le ganan.

"A mi me parece un fenómeno", decía el presentador, antes de que Joaquín corroborara sus palabras: "Es un crack". Y es que, realmente, pocos artistas son tan especiales como lo es Enrique Bunbury.

"Es un gracioso sin querer ser gracioso", continuaba Jorge antes de comenzar con la prueba. El panel, resuelto por Sergio, daba paso a la canción 'Parasiempre'; interpretada apasionadamente por Padilla.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia

Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia: "El papa debe decir si está a favor de medidas reales"

'Alza la mirada', el himno que acompaña la visita del papa y triunfa en redes sociales

'Alza la mirada', el himno que acompaña la visita del papa y triunfa en redes sociales: conoce todos los detalles del lema

Jorge Fernández y Sergio en La ruleta de la suerte

¡Casi cinco cifras! El enorme premio de Sergio tras acertar el panel final

Jorge Fernández, de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 8 de Junio

¿Madonna tiene nombre de Virgen? Así lo explica Jorge Fernández

Papa León XIV
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre la visita del papa León XIV en Madrid

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 8 de Junio

Jorge Fernández y Joaquín Padilla se declaran fans de Bunbury: "Es un gracioso sin querer ser gracioso"

Antes de poner voz a Bunbury, Joaquín Padilla se ha declarado fan absoluto de Bunbury; al igual que el presentador Jorge Fernández.

Irgu en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 8 de Junio

"Yo ya he echado el anzuelo": La ambiciosa propuesta de Jorge Fernández a Irgu

Irgu ha llegado a La ruleta de la suerte no solo para tratar de llevarse el máximo bote posible a casa, sino también para darse a conocer en el mundo de la música. ¡Y no le ha ido nada mal!

Peregrinas León XIV

Las familias se organizan para acoger a miles de fieles durante la visita del León XIV: "En nuestra casa caben 10"

Rubén Amón y Carla Restoy

Rifirrafe entre Rubén Amón y Carla Restoy por las críticas del papa a la ley del aborto: "Esto es biología, no ideología"

Antonio Orozco, en La Voz Kids

Mila ilusiona a Antonio Orozco y su reacción lo dice todo: “¡Casi me da un patatús!”

Publicidad