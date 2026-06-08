Jorge Fernández y Joaquín Padilla se declaran fans de Bunbury: "Es un gracioso sin querer ser gracioso"

"Vamos a tocar un tema de Héroes del silencio", arrancaba explicando Jorge Fernández antes de la prueba musical: "Yo creo que llevan 30 años sin tocar".

"El último concierto era de 2007", corregía el líder de la banda Joaquín Padilla. Un matiz que ya anticipaba que, a fan de este grupo, pocos le ganan.

"A mi me parece un fenómeno", decía el presentador, antes de que Joaquín corroborara sus palabras: "Es un crack". Y es que, realmente, pocos artistas son tan especiales como lo es Enrique Bunbury.

"Es un gracioso sin querer ser gracioso", continuaba Jorge antes de comenzar con la prueba. El panel, resuelto por Sergio, daba paso a la canción 'Parasiempre'; interpretada apasionadamente por Padilla.

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