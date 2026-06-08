¡Casi cinco cifras! El enorme premio de Sergio tras acertar el panel final

Sergio llegaba al panel final con dos ayudas extra. Cinco segundos añadidos para responder y una consonante de más; sin embargo, a la hora de la verdad, ninguno de las dos ha sido condicionante en el resultado.

"Tres de la cocina", era la pista con la que arrancaba la prueba, sumándose a ella las letras habituales: La R, la S, la F, la Y y la O. El concursante añadía la T, la L, la N, la C y la E; siendo la C la extra que no aparecía en el panel.

No obstante, esto no ha puesto freno a Sergio y, en tan solo cinco segundos resolvía: "Yogurtera, flanera y manga pastelera".

Con el sobre en la mano, Jorge Fernández anticipaba que el premio final iba a revolucionar más si cabe el resultado. No era el más grande, pero desde luego tampoco el más pequeño: ¡5.000€! Así, sumados a los 4.962€ que ya había ganado, el concursante ha salido del programa con casi 10.000€ en el bolsillo.

¡Dale play al vídeo de arriba y revive este eufórico panel final.

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