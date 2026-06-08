Mejores momentos | 8 de Junio
¡Casi cinco cifras! El enorme premio de Sergio tras acertar el panel final
Sergio ha salido con los brazos en alto de La ruleta de la suerte. Y no es para menos: se ha llevado un premio que bien merece la pena celebrar.
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Sergio llegaba al panel final con dos ayudas extra. Cinco segundos añadidos para responder y una consonante de más; sin embargo, a la hora de la verdad, ninguno de las dos ha sido condicionante en el resultado.
"Tres de la cocina", era la pista con la que arrancaba la prueba, sumándose a ella las letras habituales: La R, la S, la F, la Y y la O. El concursante añadía la T, la L, la N, la C y la E; siendo la C la extra que no aparecía en el panel.
No obstante, esto no ha puesto freno a Sergio y, en tan solo cinco segundos resolvía: "Yogurtera, flanera y manga pastelera".
Con el sobre en la mano, Jorge Fernández anticipaba que el premio final iba a revolucionar más si cabe el resultado. No era el más grande, pero desde luego tampoco el más pequeño: ¡5.000€! Así, sumados a los 4.962€ que ya había ganado, el concursante ha salido del programa con casi 10.000€ en el bolsillo.
¡Dale play al vídeo de arriba y revive este eufórico panel final.
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