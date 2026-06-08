Mejores momentos | 8 de Junio
"Yo ya he echado el anzuelo": La ambiciosa propuesta de Jorge Fernández a Irgu
Irgu ha llegado a La ruleta de la suerte no solo para tratar de llevarse el máximo bote posible a casa, sino también para darse a conocer en el mundo de la música. ¡Y no le ha ido nada mal!
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Tras hacerse con la primera victoria del programa, acertando el panel de velocidad, Irgu se ha presentado ante el público y la audiencia. Una concursante que, más allá de sus dotes adivinando frases, está buscando hacerse un hueco en la industria musical.
Originaria de Villarrobledo, Irgu llegó a Madrid para "luchar por su sueño". Está dando sus primeros pasos y la concursante ya ha sacado su primer disco; por lo que ahora, con su visita a La ruleta de la suerte, podría tener el empujón extra que necesitaba.
"Tenemos que poner una canción tuya aquí", le ha dicho Jorge Fernández: "Ponemos siempre canciones de artistas emergentes". Con la ilusión perfectamente plasmada en el rostro, el presentador ha seguido alimentando esta emoción en Irgu, dirigiéndose a Joaquín Padilla: "Vamos a apuntar una canción".
"Yo ya he echado el anzuelo", ha sentenciado Jorge al respecto. Así que quién sabe si en un futuro llegaremos a ver a la banda interpretar un tema de Irgu antes de algún panel.
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