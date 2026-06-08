¿Madonna tiene nombre de Virgen? Así lo explica Jorge Fernández

"¿Qué cantante es?", rezaba el panel que estaba a punto de resolver Sergio. "Es la reina del pop y tiene nombre de virgen". Así, el concursante se jugaba 200€ extra si acertaba la incógnita planteada. Un dinero que ha sumado a su premio total tras sentenciar que se trataba de Madonna.

Ante la expresión de duda de Irgu, también concursante, Jorge Fernández se ha animado a aclarar de dónde viene el nombre de la artista internacional en cuestión.

"Madonna es un término italiano, derivado del latín mea domina, utilizado tradicionalmente como título de gran respeto y veneración para la Virgen María", explicaba el presentador. Irgu, por su lado, ha caído en la cuenta al escuchar a Jorge: "¡Claro! Si yo sé italiano".

¿Conocías este dato? Dale play al vídeo de arriba para ver de nuevo esta curiosidad.

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