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Mejores momentos | 8 de Junio

¿Madonna tiene nombre de Virgen? Así lo explica Jorge Fernández

Madonna, la reina del pop, tiene nombre de virgen y Jorge Fernández ha sido el encargado de explicar este detalle de la artista internacional.

Jorge Fernández, de La ruleta de la suerte

Madonna, la reina del pop, tiene nombre de virgen y Jorge Fernández ha sido el encargado de explicar este detalle de la artista internacional.

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Borja Tamayo
Publicado:

"¿Qué cantante es?", rezaba el panel que estaba a punto de resolver Sergio. "Es la reina del pop y tiene nombre de virgen". Así, el concursante se jugaba 200€ extra si acertaba la incógnita planteada. Un dinero que ha sumado a su premio total tras sentenciar que se trataba de Madonna.

Ante la expresión de duda de Irgu, también concursante, Jorge Fernández se ha animado a aclarar de dónde viene el nombre de la artista internacional en cuestión.

"Madonna es un término italiano, derivado del latín mea domina, utilizado tradicionalmente como título de gran respeto y veneración para la Virgen María", explicaba el presentador. Irgu, por su lado, ha caído en la cuenta al escuchar a Jorge: "¡Claro! Si yo sé italiano".

¿Conocías este dato? Dale play al vídeo de arriba para ver de nuevo esta curiosidad.

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