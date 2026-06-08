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Mejores momentos | Audiciones 5

Mila ilusiona a Antonio Orozco y su reacción lo dice todo: “¡Casi me da un patatús!”

La pequeña no tenía claro con qué coach irse y, en su intento por convencerla, Orozco se ha llevado un chasco brutal.

Antonio Orozco, en La Voz Kids

Mila ilusiona a Antonio Orozco y su reacción lo dice todo: “¡Casi me da un patatús!”

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Mila fue una de las grandes sorpresas de la noche en las quintas Audiciones a ciegas. La talent consiguió hacer que todos los coaches se girasen de inmediato al escuchar su increíble talento vocal con tan solo siete años.

Sin embargo, tras la dulce y tierna actuación, Edurne, Ana Mena, Antonio Orozco y Luis Fonsi ha protagonizado una encarnizada batalla por tratar de incorporar a la pequeña a su equipo. De hecho, Fonsi ha bloqueado a Ana para deshacerse de algo de competencia.

Orozco, por su parte, ha vivido uno de los momentos más desternillantes de la noche. El artista había entendido que Mila se había decidido por su equipo, pero esta rápidamente le ha frenado los pies. “¡Casi me da un patatús!”, ha dicho entre risas el cantante. ¡Así ha sido este momentazo!

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