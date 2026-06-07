Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 89

Ferit se juega la vida y se rebela contra Halis tras ser rescatado: "¿Hay que pedir permiso hasta para morir?"

La tragedia ha estado a punto de golpear para siempre a la familia Korhan. Cuando la situación se ha vuelto incontrolable y Ferit estaba a un solo segundo de recibir un disparo mortal, los hombres de Halis han aparecido de la nada.

Una nueva vida

Ferit se juega la vida y se rebela contra Halis tras ser rescatado: "¿Hay que pedir permiso hasta para morir?"

Publicidad

Justo cuando la situación se ha complicado al máximo y Ferit estaba a punto de recibir un disparo, los hombres de Halis han intervenido para salvarle la vida. El abuelo, que no se fía de nadie, ha enviado a sus guardaespaldas para evitar que la locura de su nieto terminara en tragedia.

Pero el susto no ha frenado a Ferit. En lugar de dar las gracias y quedarse quieto, la rabia se ha apoderado de él. Mientras comprobaba que seguía ileso, las duras palabras que había escuchado en la mansión han empezado a resonar con fuerza en su cabeza: "Olvídate de esas piedras. Te dije que no te metieras. Por tu culpa hemos perdido las pistas. ¿En quién puedo confiar?".

Esos reproches le han escocido tanto que ha terminado por estallar. Totalmente fuera de sí, Ferit ha dicho: "¿Qué pasa? ¡Que hay que pedir permiso hasta para morir!".

Lejos de rendirse, ha logrado zafarse de los hombres de su abuelo y ha echado a correr detrás del estafador por los callejones. "¿Dónde vas corriendo? ¡Te voy a coger! ¡Ven aquí!", ha gritado desesperado mientras iniciaba una persecución contrarreloj.

Ferit prefiere jugarse el tipo antes que volver a casa con las manos vacías y darle la razón a Halis. Su obsesión por recuperar las piedras ya parece no tener límites.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Una nueva vida

Halis entrega el poder a Ferit mientras la mansión puede perderse para siempre

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Una nueva vida

Halis echa a Ferit de la mansión tras descubrir que la ha hipotecado a sus espaldas

Una nueva vida

Ferit se juega la vida y se rebela contra Halis tras ser rescatado: "¿Hay que pedir permiso hasta para morir?"

Una nueva vida

El giro de Abidin que nadie esperaba: da la espalda a Ferit y se alía con su madre

Una nueva vida
Capítulo 89

“¿En quién puedo confiar?”: la tremenda bronca de Halis a Ferit tras su última imprudencia

Una nueva vida
Capítulo 89

Seyran salva la vida de Ferit y Abidin: ¡acorralados por una banda en un barrio peligroso!

Una nueva vida
Capítulo 89

El sueño de Ferit que rompe el corazón de Seyran: "Me darás dos hijos"

El joven Korhan se ha ilusionado como un niño pequeño planeando su futuro y asegurando que será un padre legendario. Sin embargo, no tiene ni idea del calvario que está pasando su mujer.

Nieves en el capítulo 578 de Sueños de libertad
Semana del 8 al 12 de junio

Avance semanal de Sueños de libertad: Nieves, detenida...¿terminará en prisión?

La Guardia Civil se presenta en casa de los Salazar junto a Don Agustín en busca de la enfermera.

“¿Dónde está el novio?”: la preocupación de Sonia al no ver a Daryl en el altar

“¿Dónde está el novio?”: la preocupación de Sonia al no ver a Daryl en el altar

Candela Cruz y José Milán se enfrentan al test de compatibilidad más divertido: ¿tendrán la misma conexión que Carmen y Tasio en Sueños de libertad?

Candela Cruz y José Milán se enfrentan al test de compatibilidad más divertido: ¿tendrán la misma conexión que Carmen y Tasio en Sueños de libertad?

Una nueva vida

“¿Dónde está Ferit?”: el pánico se apodera de la mansión y Seyran teme lo peor

Publicidad