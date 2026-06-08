A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre la visita del papa León XIV en Madrid
La visita del papa León XIV es ya uno de los eventos del año. El sumo pontífice ha revolucionado la capital y aún quedan actos masivos por celebrar.
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El papa León XIV continúa recorriendo Madrid en una visita que ya ha pasado a formar parte de la historia. Millones de fieles se han acercado a verle durante todo el fin de semana y este lunes por la mañana León XIV ha dado un discurso ante el Congreso, convirtiéndose en el primer pontífice que habla ante la Cámara.
Se estima que la visita del papa genere un impacto económico de 150 millones de euros. Algo que ha supuesto un despliegue sin precedentes y que ha hecho que el sumo pontífice cumpla con todo su recorrido con éxito.
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Hoy, seguimos el recorrido del papa León XIV y te contamos la última hora de su visita en nuestro país. ¡No te pierdas las últimas noticias, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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